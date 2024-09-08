Операция на Курщине разрушила стратегию Путина и сломала модель долгосрочной войны – аналитик ISW

Начало операции Вооруженных сил Украины в Курской области сломало планы военно-политического руководства России. Наступление украинских войск застало Кремль врасплох, из-за чего ответ оккупантов на Курщине оказался неэффективным.

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В частности, активные наступательные действия ВСУ на территории РФ сломала модель долгосрочной войны. Об этом в интервью "24 каналу" рассказал аналитик Института изучения войны Джордж Баррос.

По его словам, наступление ВСУ на Курщине создало ряд проблем для военно-политического руководства России и стало вызовом стратегическим предположениям диктатора Владимира Путина по ведению войны в течение длительного времени.

"Это заставляет Путина принять важное решение: продолжит ли он брать на себя риски в отношении приграничных регионов, не обеспечивая их защиту? Придется ли теперь Кремлю существенно усилить защиту границы, возможно, развернув несколько дивизий – десятки солдат, чтобы охранять еще 1000 километров фронта. Это огромное количество ресурсов", – рассказал аналитик.

Баррос объяснил, что попытки РФ вести войну на истощение теперь будут стоить Путину гораздо дороже. Кремлю придется тратить значительно больше ресурсов на ведение войны. Более того, аналитик уверен, что проблемы могут постигнуть лично Путина.

"Я думаю, что есть краткосрочный политический риск для Владимира Путина. Украинская операция сразу бросила вызов наследию Путина и желаемому нарративу, который он пытался создать в течение 20 лет: что Россия процветает, восстанавливается, и является той геополитической силой, с которой нужно считаться и уважать. Будто Россия поднялась после унижения, после развала Советского Союза", – заявил Баррос.

Аналитик добавил, что Курская операция ВСУ серьезно ударила по российской пропаганде, а у самого Путина вызвала шок. Баррос заметил, кремлевскому диктатору понадобилось четыре дня, чтобы отреагировать на бои в Курской области.

"Его ответ был достаточно слабым. Он заявил, что не будет проводиться военная операция, которую возглавит генштаб или минобороны. Это будет контртеррористическая операция под руководством Бортникова и ФСБ соответственно. Федеральная служба безопасности не имеет возможностей для проведения крупной контрнаступательной операции. Так что, думаю, здесь существует риск большого политического унижения для Путина, и это еще без учета проблем со срочниками", – заявил аналитик ISW.

Напомним, украинские воины продолжают наступать на нескольких направлениях в Курской области: у защитников есть продвижения. Также Силы обороны мгновенно уничтожают понтонные переправы, которые россияне постоянно пытаются наводить после уничтожения мостов через реку Сейм.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, что украинская армия начала операцию в Курской области, чтобы воспрепятствовать наступлению российских оккупантов в Сумскую область. Россия планировала осуществить новую атаку на территорию Украины из Курщины и подтянула на это направление войска.

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