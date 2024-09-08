ВСУ продолжают наступление на нескольких направлениях в Курской области – ISW

Украинские воины продолжают наступать на нескольких направлениях в Курской области: у защитников есть продвижения. Также Силы обороны мгновенно уничтожают понтонные переправы, которые россияне постоянно пытаются наводить после уничтожения мостов через реку Сейм.

Видео дня

Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW). Аналитики также утверждают, что россиянам удалось вернуть ранее утраченные позиции вблизи Коренево и Черкасского Поречного.

Силы обороны Украины 7 сентября продолжали наступательную операцию на Курщине. Днем ранее в сети появились геолокационные кадры, подтверждающие продвижение украинских воинов к югу от Хитровки Суджанского района.

В то же время, аналитики считают, что россиянам недавно удалось восстановить утраченные позиции на юго-востоке от Коренево и в северной части Черкасского Поречного (к северо-востоку от Суджи).

В то же время возле Коренево, а также на юго-западе (близ российских населенных пунктов Снагость, Вишневка и Комаровка) и к востоку от него (в районе Ольговки и Матвеевки) продолжались атаки украинских сил.

Атаковали украинцы и севернее Суджи – возле Марьевки и Погребков.

Также Силы обороны продолжают наносить удары по российским наземным линиям связи и военной технике россиян в ближнем тылу в Курской области.

Так, 7 сентября в сети появилось видео уничтожение российского понтонного моста через Сейм, который оккупанты навели к северу от Глушково и Званого. Удар, судя по видео, был нанесен кассетными боеприпасами, вероятно GMLRS.

В тот же день были опубликованы кадры уничтожения российского зенитного ракетного комплекса 9К33 "Оса" на Курщине. Где именно это произошло, аналитики установить не смогли.

По данным ISW, в Курской области зафиксированы подразделения российских (155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, 810 бригады морской пехоты Черноморского флота), а также 83 бригады воздушно-десантных войск России.

Впрочем, добавляют в ISW, "взрывные приветы" от украинских военных получают российские оккупанты и в других регионах РФ. Так, аналитики напомнили, что накануне, 7 сентября, дроны Службы безопасности Украины нанесли удар по составу боеприпасов россиян вблизи села Солдатское Воронежской области. Видео в сети зафиксировали мощный пожар и вторичные детонации после атаки.

Также в ISW со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко заявили об уничтожении на пораженном составе баллистических ракет КН-23 северокорейского производства.

Напомним, в ночь на 7 сентября в Воронежской области РФ раздались мощные взрывы: россияне пожаловались на атаку БПЛА. Впоследствии стало известно о прилете по складу с боеприпасами российских оккупационных войск в Острогожском районе. Там объявлен режим ЧС, началась эвакуация местного населения.

Впоследствии источники OBOZ.UA подтвердили, что удар по складу был делом рук СБУ. Дроны, запущенные спецназовцами, прилетели точно в цель – и попали по накопленным россиянами боеприпасам и технике, которая готовилась к отправке в Украину. На территории склада зафиксировано четыре эпицентра пожаров, а детонация боеприпасов продолжалась многие часы после поражения.

Впоследствии появилась информация о том, что в Воронежской области уничтожены северокорейские ракеты и пусковые установки к ним.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!