Склад боеприпасов в Воронежской области 'демилитаризовали' дроны СБУ – источник

Поражение большого склада боеприпасов в Воронежской области стало результатом операции Службы безопасности Украины. На объекте, по которому в ночь на 7 сентября прилетели украинские дроны, оккупанты также хранили технику: россияне использовали его как "логистический пункт" для техники, которая перебрасывалась в Украину.

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На складе вблизи села Солдатское Острогожского района после ударов дронов зафиксировано четыре очага пожара, там еще с ночи бушует огонь и продолжается непрерывная детонация боеприпасов. Подробности OBOZ.UA узнал от источников в СБУ.

На пораженном ночью объекте вблизи Солдатского захватчики накопили большое количество боеприпасов и военной техники: склад оккупанты использовали для переброски техники в Украину, что и обусловило выбор спецназовцами цели для поражения.

Источник отмечает, что после поражения на территории, где расположен склад БК, зафиксировано четыре очага мощного пожара. Также там с ночи продолжается непрерывная детонация боеприпасов.

Местные власти начали срочную эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.

"СБУ продолжает системную работу по созданию демилитаризованной зоны в прилегающих к Украине областях России. Военные аэродромы, склады с боеприпасами и объекты инфраструктуры, работающие на войну в Украине, являются законными целями", – отмечает источник OBOZ.UA.

Напомним, в ночь на 7 сентября в Воронежской области РФ раздались мощные взрывы: россияне пожаловались на атаку БПЛА. Впоследствии стало известно о прилете по складу с боеприпасами российских оккупационных войск в Острогожском районе. Там объявлен режим ЧС, началась эвакуация местного населения.

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