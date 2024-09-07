В Воронежской области на складе уничтожены северокорейские ракеты, – Коваленко

Во время ночного удара СБУ по большому складу БК в российской Воронежской области в ночь на 7 сентября были уничтожены северокорейские ракеты. Их российский диктатор выпросил у своего "коллеги" из КНДР Ким Чен Ина для ударов по Украине.

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Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко. Такую же участь он пообещал и иранской баллистике, полученной россиянами.

Северокорейские ракеты, "любезно" предоставленные диктаторским режимом в Пхеньяне такому же режиму в Москве, по данным Коваленко, были уничтожены при ударе по вражескому складу БК в районе села Солдатское Острогожского района Воронежской области.

"Нанесен удар по складу боеприпасов в Солдатском Воронежской области. Уничтожены корейские ракеты, которые пути фактически выпрашивал у Ким Чен Ына, унижаясь. Иранские ракеты ждет та же участь", – подчеркнул руководитель ЦПД, намекая, очевидно, на уже переданные Тегераном Москве, по данным западных СМИ, две сотни баллистических ракет.

Несколько ранее о том, что россияне потеряли вооружение, переданное северокорейскими "братьями", писал и военный Кирилл Недря. Он также рассказал больше подробностей о том, что произошло.

Ночную неудачу путинского войска Недря не без иронии назвал "северокорейским фальстартом": по его данным, были уничтожены пусковые установки, которые готовились атаковать Украину.

"С юга Воронежа, ракеты чучхе "KN-23" и "Искандеры" русчхе постоянно участвовали в массированных обстрелах Киева и Харькова. Сегодня утром они вновь развернулись по-боевому, но взлететь не успели, взлеталка сломалась. Вовремя прилетело скупое англо- саксонское предупреждение, слишком точное и слишком осколочное", – отметил он.

Недря также обнародовал ориентировочные данные по потерям врага. По его информации было уничтожено пять пусковых установок KN-23, по одному "Искандеру-К" и KN-23 получили повреждения.

Есть у врага потери и в живой силе, однако, признался военный, количество "денацифицированных" оккупантов лично его интересует гораздо меньше, чем уничтоженные пусковые и ракеты.

Тем временем спутники NASA фиксируют увеличение масштабов пожара на складах в Солдатском.

Напомним, в ночь на 7 сентября в Воронежской области РФ раздались мощные взрывы: россияне пожаловались на атаку БПЛА. Впоследствии стало известно о прилете по складу с боеприпасами российских оккупационных войск в Острогожском районе. Там объявлен режим ЧС, началась эвакуация местного населения.

Впоследствии источники OBOZ.UA подтвердили, что удар по складу был делом рук СБУ. Дроны, запущенные спецназовцами, долетели точь-в-точь до цели – и попали по накопленным россиянами боеприпасам и технике, которая готовилась к отправке в Украину. На территории склада зафиксировано четыре эпицентра пожаров, а детонация боеприпасов продолжалась многие часы после поражения.

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