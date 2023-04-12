Операция под прикрытием? В Украине в феврале-марте находились 50 британских спецназовцев – The Guardian

Около 50 британских спецназовцев присутствовало в Украине с начала 2023 года. Это стало известно после утечки секретных документов США.

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Об этом информирует издание The Guardian, ссылаясь на обнародованные данные военных документов США. В документах отмечено, что до 50 британских спецназовцев присутствовало в Украине в феврале-марте.

По документам можно заключить, что большая часть западного спецназа, находившегося в Украине с февраля по март этого года, могут быть составом британских элитных военных сил, чья деятельность обычно остается секретной.

Начиная с начала войны, правительство Великобритании не рассказывало о присутствии своего спецназа в Украине. Однако, в июне 2021 года, перед вторжением России, посольство Великобритании в Киеве заявило, что их военные проводили учения с украинскими силами.

Министерство обороны Британии отказалось комментировать обнародованную информацию. В то же время в официальном твите департамент заявил, что утечка данных была неточной.

Хотя некоторые публикуемые файлы могут быть поддельными, некоторые американские СМИ, в частности New York Times, сообщили, что официальные лица США признают подлинность многих из этих документов, которые изначально распространялись в интернете без изменений.

Как сообщает издание, в разделе под названием "SOF США/НАТО в UKR", вероятно, перечисляют количество западных сил специального назначения, присутствующих в Украине в феврале 2023 года. Отметим, что в документах не содержится никакой информации о целях пребывания британских или других спецназовцев.

Состав специальных военных подразделений Великобритании включает SAS, специальную катерную службу, специальный разведывательный полк и несколько других секретных подразделений, в том числе 18-й полк связи UKSF.

Следует заметить, что указанные подразделения выполняют миссии по тайному наблюдению, разведке и проводят операции под прикрытием. Они являются наиболее секретными подразделениями британской армии и, в отличие от других спецслужб, не подлежат внешнему парламентскому контролю.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попали секретные документы с планами США и НАТО по усилению ВСУ. Сообщается, что расследованием утечки занялся Пентагон.

Напомним, что в Минобороны Украины отреагировали на утечку секретных документов США. Заместитель главы ведомства Анна Маляр отметила, что о планировании военных операций всегда знает узкий круг лиц, поэтому риск утечки данных очень низкий, хотя его и нельзя отрицать.

Ранее сообщалось, в Госдепе США заверили, что утечка секретных документов Министерства обороны государства не повлияет на военную помощь Украине. США будут продолжать поддерживать Киев в борьбе с полномасштабным вторжением России.

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