Операция "Полюс": ГУР получило важные данные о ведущем российском научно-исследовательском центре

Специалисты Главного управления разведки провели спецоперацию "Полюс" в российском киберпространстве. Им удалось получить обширный массив закрытой информации одного из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса страны-агрессора — России.

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Речь идет о материалах научно-исследовательского института "Полюс" имени М. Стельмаха, который работает в сфере высокотехнологичных военных разработок. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

По информации ГУР, украинские киберспециалисты получили десятки гигабайт внутренних документов и служебной информации руководства и технических подразделений института.

Что содержат полученные документы

По данным ГУР, полученная база содержит информацию о действующих и перспективных проектах России в сфере производства высокоточного оружия. Также в документах есть сведения о модернизации ракетного вооружения и беспилотников, в частности с применением иностранных комплектующих.

В разведке отметили, что анализ документов свидетельствует о росте зависимости российского военно-промышленного комплекса от поставок компонентов из Китая. В частности, китайские оптические детали используются в системах навигации и наведения всех типов оперативно-тактических ракет "Искандер".

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Кроме того, важную роль в производстве систем навигации, стабилизации и наведения российских ракет и беспилотников, по данным ГУР, играют лазерные гироскопы Тяньцзиньского навигационного института КНР.

В документах также содержится информация о проекте создания российского лазерного комплекса для борьбы с беспилотниками. Как сообщили в ГУР, институт работает над системой, которая должна обнаруживать, сопровождать и удерживать цель в зоне действия лазера.

По информации разведки, согласно полученным документам, Россия уже приступила к испытаниям экспериментальных образцов этого комплекса на территории Брянской области.

Какое значение имеют полученные данные

В ГУР заявили, что полученный массив информации позволяет определить основные направления развития высокотехнологичной составляющей российского военно-промышленного комплекса, установить производственные цепочки и выявить слабые места противника.

Кроме того, по данным разведки, документы показывают, как Россия в условиях санкций и международной изоляции обеспечивает производство различных видов вооружения за счет иностранных компонентов.

Помимо технической информации, база содержит персональные данные конструкторов, инженеров и других сотрудников, которые, по сообщению ГУР, причастны к производству российского вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные разведчики перехватили разговор российского захватчика, который обнаружил в зарослях лесопосадки в Харьковской области двух бангладешцев, о которых оккупанты забыли. Азиатские наемники были напуганы и не знали даже своих позывных.

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