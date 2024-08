Операция в Курской области заставила РФ снизить интенсивность атак на востоке Украины: ISW оценил ситуацию

Украинская операция в Курской области РФ позволила Силам обороны хотя бы временно перехватить инициативу на поле боя на одном участке линии фронта и оспорить инициативу врага на всей передовой. На этом фоне оккупанты несколько снизили интенсивность наступлений на восточных направлениях.

Однако в остальном ситуация пока остается в целом неизменной относительно темпов российских атак в Украине. Такие наблюдения озвучил Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Высокопоставленный украинский военный чиновник заявил, что оккупанты несколько снизили интенсивность атак на востоке Украины, но ныне они продолжают оказывать давление на ВСУ на востоке, оттуда командование армией РФ не отводило войска.

"Российские силы сохранили темп наступлений, особенно по всей Донецкой области, с начала украинской операции в Курской области, и сохраняют аналогичный темп продвижения на Покровском направлении. ВС РФ также продолжают значительные механизированные атаки к юго-западу от Донецка", – пишет ISW.

По словам аналитиков, обладание оккупантами инициативой на фронте с ноября 2023 года позволило России определить место, время, масштаб и требования к боевым действиям, что вынудило Украину расходовать ресурсы на оборонительные ответные действия врагу.

Теперь же украинская операция в Курской области вынудила Кремль и российское военное командование отреагировать и перебросить силы и средства в сектор атак. Хотя российские войска от начала событий на пограничные так и не провели там активных противодействий.

"Россия использовала свое обладание инициативой на фронте, чтобы оказать давление на Украину и попытаться помешать ей накапливать живую силу и ресурсы для будущих контрнаступательных операций, одновременно определяя темп боевых действий, который позволил бы ВС РФ поддерживать последовательные текущие наступательные операции", – напомнили в ISW.

По мнению аналитиков, российский диктатор Путин и военное командование РФ неверно оценили, что у Украины нет возможностей оспорить эту инициативу. На самом деле способность ВСУ добиться оперативной внезапности и оспорить инициативу на всем фронте ставит под сомнение оперативные и стратегические предположения, лежащие в основе нынешних наступательных усилий России в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW оценили, что военное командование РФ пока может перебрасывать более опытные и лучше оснащенные силы с востока или юга Украины в Курскую область РФ, но на передислокацию потребуется дополнительное время. Другие нерегулярные российские войска уже отправили туда, как и подразделения Северной группировки войск РФ, что может свидетельствовать о решении Кремля пожертвовать наступлением на Хакрьковщине ради обороны Курска.

