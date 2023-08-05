Определена первая группа украинских пилотов, которые будут учиться управлять истребителями F-16 – Politico

На данный момент уже определена первая группа украинских пилотов, которые примут участие в обучении на американских истребителях F-16. Это восемь наших военных, которые свободно владеют английским языком.

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Об этом пишет Politico, ссылаясь на слова официального представителя США и человека, осведомленного о планах Украины. Эти восемь пилотов готовы приступить к тренировкам на истребителях, как только будет готов официальный план обучения. Он разрабатывается небольшим количеством европейских союзников и утверждается Соединенными Штатами.

В настоящее время точная дата начала этих учений неизвестна.

Представитель США также сказал, что есть еще 20 украинских пилотов, которые немного владеют английским – они могут начать занятия на языковых курсах в Соединенном Королевстве уже в этом месяце. Как пишет Politico, возможно, именно об этом говорил президент Владимир Зеленский, когда сказал, что тренировки пилотов ВСУ на истребителях F-16 начнутся уже в августе.

"В общей сложности определены 32 украинских пилота – достаточно для двух эскадрилий – которые потенциально могут принять участие в учебной программе, но знание английского языка остается камнем преткновения", – говорится в сообщении.

Коалиция из 11 стран НАТО поможет украинским пилотам научиться управлять американскими самолетами. Большая часть обучения будет проходить в Дании и Румынии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Воздушных силах ВСУ говорят, что украинские пилоты начнут обучение на современных западных истребителях F-16 в конце августа. Предполагается, что обучение пилотов не будет быстрым, однако и не будет таким долговременным, как надеются оккупанты.

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