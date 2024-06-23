Опубликовано видео удара ВС ВСУ по пункту управления мотострелкового полка РФ

Силы обороны Украины успешно поразили пункт управления мотострелкового полка российских оккупационных войск. Вражский объект располагался на территории государства-агрессора РФ.

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Так, удар был нанесен по пункту управления в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области России. Соответствующее видео опубликовал на своем канале в Telegram полковник Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" в воскресенье, 23 июня.

По его словам, цель была успешно поражена защитниками Украины. Работу проделали Воздушные Силы с другими подразделениями ВСУ.

"Воздушные силы Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка врага, который располагался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области (РФ). По результатам боевой работы зафиксированы взрывы. Цель успешно поражена. Далее будет", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в сеть попали фото последствий прилета по месту сборника "Шахедов" в российском Ейске Краснодарского края. Судя по опубликованным кадрам, стратегический объект страны-агрессора был уничтожен.

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