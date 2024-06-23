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Опубликовано видео удара ВС ВСУ по пункту управления мотострелкового полка РФ

Ольга Липич
War
2 минуты
2,7 т.
Опубликовано видео удара ВС ВСУ по пункту управления мотострелкового полка РФ

Силы обороны Украины успешно поразили пункт управления мотострелкового полка российских оккупационных войск. Вражский объект располагался на территории государства-агрессора РФ.

Видео дня

Так, удар был нанесен по пункту управления в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области России. Соответствующее видео опубликовал на своем канале в Telegram полковник Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" в воскресенье, 23 июня.

По его словам, цель была успешно поражена защитниками Украины. Работу проделали Воздушные Силы с другими подразделениями ВСУ.

Опубликовано видео удара ВС ВСУ по пункту управления мотострелкового полка РФ
Опубликовано видео удара ВС ВСУ по пункту управления мотострелкового полка РФ

"Воздушные силы Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка врага, который располагался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области (РФ). По результатам боевой работы зафиксированы взрывы. Цель успешно поражена. Далее будет", – говорится в сообщении.

Опубликовано видео удара ВС ВСУ по пункту управления мотострелкового полка РФ
Опубликовано видео удара ВС ВСУ по пункту управления мотострелкового полка РФ
Опубликовано видео удара ВС ВСУ по пункту управления мотострелкового полка РФ
Опубликовано видео удара ВС ВСУ по пункту управления мотострелкового полка РФ

Как сообщал OBOZ.UA, в сеть попали фото последствий прилета по месту сборника "Шахедов" в российском Ейске Краснодарского края. Судя по опубликованным кадрам, стратегический объект страны-агрессора был уничтожен.

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