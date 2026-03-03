'Опыта не надо': медиа раскрыли, как белорусов вербуют на войну против Украины. Фото

Страна-агрессор Россия активно привлекает на войну против Украины граждан Беларуси. В сети размещены объявления на около десяти сайтах, которые предлагают белорусам "работу" на так называемой "СВО", причем без всяких обещаний службы в тылу.

Вербовщиков не волнует наличие военного опыта, а пакет документов минимальный, при этом оформление происходит быстро и без лишних проверок. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как белорусов привлекают к войне через сайты по поиску работы

Объявления о "работе" для граждан Беларуси, которые готовы воевать на стороне России против Украины, размещаются на сайтах-агрегаторах, собирающих вакансии с различных ресурсов, в том числе российских. На одном из порталов доступны 13 таких предложений с одинаковой зарплатой – 7670 белорусских рублей в месяц (около 2300 евро), а работодателем во всех случаях указано министерство обороны РФ.

В вакансиях ищут операторов дронов, штурмовиков, связистов, снайперов, водителей, артиллеристов и гранатометчиков. Кое-где специальность не уточняется, а объявления прямо названы "Контракт на работу на СВО для граждан Беларуси".

Ссылки ведут, например, с gorodrabot.by через ресурс naydi-rabotu.ru на российский сайт "контракт-минобороны", в частности на страницу для вербовки белорусов, где предлагают заключить контракт через пункты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и связаться с рекрутерами по телефону, через форму или мессенджеры, даже те, которые формально ограничены в России.

Белорусским кандидатам рекрутеры обещают 3,4 миллиона российских рублей за подписание годового контракта на службу – это около 38 тысяч евро по курсу на конец февраля. Для граждан России заявлена еще более высокая сумма – 4 миллиона рублей (примерно 45 тысяч евро).

Кроме финансового вознаграждения, белорусам гарантируют возможность получить российское гражданство. Такую процедуру для иностранцев, которые заключили контракт с российской армией и отправились воевать против Украины, предусматривает недавно принятое в РФ законодательство.

Более тысячи контрактов без наказаний

В материале отмечается, что официальной статистики по количеству белорусов, подписавших контракты с минобороны РФ, нет, однако по неофициальным данным их уже более тысячи.

В сентябре 2025 года одно из медиа со ссылкой на украинскую военную разведку сообщало, что с июля 2022 по июль 2025 года контракты заключили 1031 гражданин Беларуси. В 2023 году было зафиксировано 235 случаев, а в 2024-м – уже 518.

По данным источников, чаще всего на войну соглашаются безработные или те белорусы, которые долгое время проживали и работали в России.

Учитывая характер отношений между двумя государствами, российские рекрутеры фактически не сталкиваются с препятствиями в привлечении белорусов к участию в "СВО". Сообщения о гибели граждан РБ в Украине регулярно появляются в независимых белорусских медиа, тогда как официальный Минск избегает публичных заявлений по этому поводу.

Как отмечается в статье, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, похоже, не реагирует на использование белорусских граждан в войне, и с 2014 года в стране не было открыто ни одного дела по статье о наемничестве, которая предусматривает до семи лет заключения, против тех, кто воюет на стороне РФ.

Об этом хорошо осведомлены и вербовщики, которые уверяют потенциальных контрактников, что после возвращения в Беларусь для них "не возникнет никаких проблем".

Также OBOZ.UA сообщал, страна-агрессор Россия продолжает вербовать жителей африканских стран для продолжения войны против Украины. В ЮАР россияне использовали игровое приложение Discord для вербовки молодежи на службу в путинскую армию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!