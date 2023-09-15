Орловскую область РФ атаковали дроны: сообщают о взрывах

В пятницу, 15 сентября, неизвестные дроны атаковали Орловскую область России. "Бавовна" прилетела в город Ливны – второй по величине и экономическому значению города области, в котором, в частности, находится Ливенская ТЭЦ.

Об атаке БПЛА и взрывах в Орловской области сообщил мониторинговый Telegram-канал около 17 часов.

"Орловская область, РФ – взрывы. Атака БПЛА", – говорится в сообщении.

В то же время оппозиционный белорусский канал NEXTA Live сообщил, что атаку на Ливны совершил украинский беспилотник.

"Украинский беспилотник прилетел в Ливенский район Орловской области. Местный губернатор утверждает, что БПЛА сбили, а повреждений и пострадавших нет", – информировал Telegram-канал NEXTA Live.

Атаку беспилотника на Ливны подтвердили и пропагандистские СМИ, ссылаясь на слова губернатора региона Андрея Кличкова.

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"Силы радиоэлектронной борьбы подавили беспилотный летательный аппарат на территории Ливенского района Орловской области, повреждения и пострадавшие не зафиксированы", – заявил Кличков.

Отметим, что город Ливны Орловской области РФ находится в примерно 250 км от украинской границы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Недавно украинские дроны-камикадзе снова атаковали "избирательный участок" оккупантов в Запорожье. Взрывы раздались во временно оккупированной Благовещенке, в помещении, куда захватчики свозили заполненные "бюллетени" со всей Благовещинской ОТГ.

А вчера, 14 сентября, надводный беспилотник СБУ "Морской малыш" подбил российский ракетный корабль "Самум". Дрон попал в заднюю правую часть вражеского судна, нанеся значительные повреждения, и ракетоносец потерял ход.

11 сентября дроны дважды атаковали Курскую область РФ. Взрывы раздались в городе Рыльск, повреждено административное здание.

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