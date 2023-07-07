Оружие контрнаступления: что за установки для прорыва минных полей Wisent 1 MC получила Украина от Германии

Украина начала первый этап контрнаступления, в котором параллельно с боевыми штурмовыми бригадами участвуют и инженерные. Их работа незаметна широким массам, но без нее продвижение вперед невозможно. Особенно когда речь идет о хорошо укрепленной линии фронта, все подступы к которой плотно заминированы.

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Помогает в этом саперам ВСУ специализированная техника, в том числе западная. В частности, США уже поставили Украине установки для быстрого разминирования M58 MICLIC, а Германия – установки для прорыва минных полей Wisent 1 MC. OBOZREVATEL разбирался, что это за машины и как они могут повлиять на ход войны в Украине.

Актуальность и предпосылки

На войне во время наступательных операций вместе со штурмовыми группами действуют также группы разминирования и разграждения из инженерных войск. Их задача заключается в создании "коридоров" для прорыва штурмовых групп через минные заграждения.

Сначала в полосе наступления осуществляются точечные удары по обнаруженным разведкой целям, которыми предпочтительно являются опорные пункты противника и артиллерия. Поражение обычно производят подразделения артиллерии под прикрытием с воздуха штурмовой и армейской авиации. Воздушную разведку и корректировку огня обеспечивают беспилотные летательные аппараты.

После этого группы разминирования и разграждения проделывают "коридоры" в минновзрывных и невзрывных заграждениях для прохода основных сил и в дальнейшем производят разминирование местности.

Для проработки таких "коридоров" используется специальная техника. Об американских установках разминирования M58 MICLIC на службе в ВСУ мы уже писали.

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Что касается Wisent 1 MC, то первое упоминание о них появилось в январе 2023 года, когда компании FFG и Pearson Engineering объявили, что получили контракт от немецкого правительства на поставку этой спецтехники Украине.

О точном количестве компании не сообщили, отметив лишь, что поставки планируется завершить до конца 2023 года. Однако обнародованные в сети интернет фотографии с места боев на юге Украины позволяют безошибочно идентифицировать использование машин Wisent 1 MC при контрнаступлении ВСУ.

Что такое Wisent 1 MC

Wisent 1 MC или Wisent 1 Mineclearing (в переводе с нидерландского – зубр) – это установка для прорыва минных полей, созданная на модифицированном корпусе основного боевого танка Leopard 1 со снятой башней.

Установка является совместной разработкой немецкой компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) и британской фирмы Pearson Engineering. Собственно она состоит из бронированной машины поддержки Wisent 1 компании FFG, оснащенной полноразмерным минным отвалом от Pearson Engineering – мирового лидера в поставке оборудования для боевой инженерии.

Главная задача установки Wisent 1 MC – делать проходы в минном поле, буквально вспахивая верхний слой грунта. Зубцы, расположенные по всей ширине транспортного средства, вытесняют закопанные мины, создавая удобную для движения дорогу. Кроме собственно разминирования, она производит автоматическую разметку разминированного участка, чтобы им смогли пройти пехотинцы и другая техника. Ширина разминирования составляет от 2,5 до 2,6 метра.

В состав машины входят: шахтный плуг на всю ширину захвата, система разметки полосы движения, дубликатор магнитных подписей, вспомогательная лебедка, кран грузоподъемностью 30 тонн и адаптер высокого подъема, установленный спереди, что позволяет ей помимо собственно разминирования выполнять роль бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЕМ).

Также машина имеет высокий уровень защиты, чтобы лучше защитить экипаж во время выполнения опасных задач – баллистическую защиту на уровне стандарта НАТО STANAG 4569 Level 5, а также защиту от мин на уровне Level 3 (выдерживает подрыв противотанковой мины фугасного действия с массой заряда 8 кг взрывчатки). Кроме этого, в зависимости от задач есть возможность установки дополнительной модульной защиты. То есть, эта машина хорошо защищена, как от выстрелов из гранатометов и ПТРК, так и от мин.

Кроме всего прочего, машина имеет на вооружении 12,7-мм пулемет в дистанционно управляемом модуле.

В качестве БРЕМ Wisent 1 MC может поднимать поврежденные, застрявшие в заболоченной местности или опрокинутые боевые машины в поле боя и буксировать их в безопасное место или ремонтную базу.

Также эта машина может обеспечить техническое обслуживание и непосредственно в полевых условиях. Для этого она оснащена встроенным сварочно-резательным оборудованием. Плюс Wisent 1 MC имеет грузовую платформу над моторным отсеком, где может нести на себе запасный блок питания для замены в полевых условиях.

Вообще, считается, что Wisent 1 MC происходит от машины, известной, как Armoured Recovery Vehicle 2000 или ARV 2000 – по сути, они отличаются между собой только рабочими частями и, как следствие, назначением.

Также на базе платформы Wisent 1 был создан ряд других машин, таких как бронированная эвакуационная машина Wisent 1 APB с возможностью поднимать более 30 тонн груза и бронированная инженерная машина Wisent 1 AEV.

Из опыта применения известно пять таких бронемашин, которые использовались армией Дании во время боевых действий в Афганистане в 2008 году. Вообще до последнего времени Дания была единственным в мире эксплуатантом этих установок. Другие страны, такие как Канада, Венгрия, Норвегия, Катар и ОАЭ используют аналогичную машину на базе модифицированного корпуса Leopard 2, известную как Wisent 2 MC. Не исключено, что и Украина такие когда-нибудь получит.

Перспективы

Пока неизвестно, сколько установок Wisent 1 MC получила Украина и сколько еще получит. Однако, учитывая информацию о том, что контрнаступление ВСУ началось масштабное и сразу на нескольких направлениях, нужно их много.

Да и не контрнаступлением единым. Такие установки будут необходимы для разминирования как грунтовых автодорог, так и сельскохозяйственных полей на деоккупированных территориях. Ведь россияне минируют территорию хаотично, с нарушением не только всех международных норм и конвенций, но и здравого смысла, а разгребать это все придется нам.

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