''Оружие победы'': как украинская ''Ольха-М'' помогает ВСУ уничтожать захватчиков и какую роль может сыграть в контрнаступлении. Видео

Украинская РСЗО "Ольха-М" активно применяется защитниками на передовой, приближая победу Украины. Она способна поражать склады с боеприпасами, мосты, ремонтные базы, казармы с оккупантами, скопление военной техники.

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В ВСУ "Ольху-М" называют оружием победы. Об этом 7 апреля рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как отмечается, ракеты "Ольха" используются на фронте с начала войны, "Ольха-М" – усовершенствованная версия.

"Это достаточно точное оружие, которое также пройдет испытания в контрнаступлении ВСУ", – заявили в Центре стратегических коммуникаций.

"Ольха" разработана на основе советской РСЗО 9К58 "Смерч". Максимальная дальность стрельбы достигает 110 км.

Пусковая установка имеет 12 ракет, каждая из которых наводится на цель отдельно от остальных и несет боевую часть весом до 250 кг.

Вес самой ракеты – 900-1000 кг. Залп пакетом из 12 ракет происходит за 48 секунд, а выход реактивной установки из зоны пуска – за 3-4 минуты.

Комплекс РСЗО создан на основе автомобиля с колесной формулой 8х8 и двигателем мощностью не менее 460 лошадиных сил.

Система способна с высокой точностью поражать склады с боеприпасами, мосты, ремонтные базы, казармы с российскими военными, места скопления военной техники.

"Украинская разработка существенно приближает победу Украины и спасает жизни тысяч защитников", – заявили в Центре стратегических коммуникаций.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В сети показали яркое видео работы "Ольхи" по позициям врага.

– Испытание новейших ракет "Ольха" проходило в мае 2019 года. Украинские РСЗО себя полностью оправдали. После начала войны они нанесли врагу немало потерь.

– В конце марта 2022 года ВСУ с помощью "Ольхи" уничтожили десятки единиц техники, ПВО и командные пункты врага.

– Ранее ВСУ начали применять новые ракеты "Ольха-М" на передовой. Подробнее об этом оружии читайте в материале по ссылке.