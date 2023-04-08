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"Оружие победы": как украинская "Ольха-М" помогает ВСУ уничтожать захватчиков и какую роль может сыграть в контрнаступлении. Видео

Анна Паскевич
War
2 минуты
3,2 т.
'Оружие победы': как украинская 'Ольха-М' помогает ВСУ уничтожать захватчиков и какую роль может сыграть в контрнаступлении. Видео

Украинская РСЗО "Ольха-М" активно применяется защитниками на передовой, приближая победу Украины. Она способна поражать склады с боеприпасами, мосты, ремонтные базы, казармы с оккупантами, скопление военной техники.

Видео дня

В ВСУ "Ольху-М" называют оружием победы. Об этом 7 апреля рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

''Оружие победы'': как украинская ''Ольха-М'' помогает ВСУ уничтожать захватчиков и какую роль может сыграть в контрнаступлении. Видео

Как отмечается, ракеты "Ольха" используются на фронте с начала войны, "Ольха-М" – усовершенствованная версия.

"Это достаточно точное оружие, которое также пройдет испытания в контрнаступлении ВСУ", – заявили в Центре стратегических коммуникаций.

''Оружие победы'': как украинская ''Ольха-М'' помогает ВСУ уничтожать захватчиков и какую роль может сыграть в контрнаступлении. Видео

"Ольха" разработана на основе советской РСЗО 9К58 "Смерч". Максимальная дальность стрельбы достигает 110 км.

Пусковая установка имеет 12 ракет, каждая из которых наводится на цель отдельно от остальных и несет боевую часть весом до 250 кг.

Вес самой ракеты – 900-1000 кг. Залп пакетом из 12 ракет происходит за 48 секунд, а выход реактивной установки из зоны пуска – за 3-4 минуты.

''Оружие победы'': как украинская ''Ольха-М'' помогает ВСУ уничтожать захватчиков и какую роль может сыграть в контрнаступлении. Видео

Комплекс РСЗО создан на основе автомобиля с колесной формулой 8х8 и двигателем мощностью не менее 460 лошадиных сил.

Система способна с высокой точностью поражать склады с боеприпасами, мосты, ремонтные базы, казармы с российскими военными, места скопления военной техники.

''Оружие победы'': как украинская ''Ольха-М'' помогает ВСУ уничтожать захватчиков и какую роль может сыграть в контрнаступлении. Видео

"Украинская разработка существенно приближает победу Украины и спасает жизни тысяч защитников", – заявили в Центре стратегических коммуникаций.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В сети показали яркое видео работы "Ольхи" по позициям врага.

Испытание новейших ракет "Ольха" проходило в мае 2019 года. Украинские РСЗО себя полностью оправдали. После начала войны они нанесли врагу немало потерь.

– В конце марта 2022 года ВСУ с помощью "Ольхи" уничтожили десятки единиц техники, ПВО и командные пункты врага.

– Ранее ВСУ начали применять новые ракеты "Ольха-М" на передовой. Подробнее об этом оружии читайте в материале по ссылке.

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