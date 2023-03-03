Летят дальше, чем HIMARS: что за новые ракеты "Ольха-М" начали использовать ВСУ

В последние дни украинское информационное пространство заполонили сообщения о том, что Вооруженные силы Украины уже используют реактивные системы залпового огня с ракетами "Ольха-М", имеющими дальность поражения 110 километров. И не безосновательно.

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"Ольха-М" имеет дальность действия 110 км и 300-мм боевую часть массой 220 кг, которая может поражать цели с большой точностью", – заявил на днях в комментарии The War Zone первый заместитель председателя Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Иван Винник.

Для сравнения, боеприпасы GMLRS, используемые высокомобильными артиллерийскими ракетными системами M142 HIMARS и M270, предоставленными Украине Соединенными Штатами, имеют радиус действия примерно до 80 км, калибр 227-мм и массу боевой части 90 кг.

OBOZREVATEL разбирался – что это за отечественные снаряды "Ольха-М" и как они могут повлиять на ход войны в Украине.

Предпосылки

До недавнего времени наибольшее расстояние, на которое Вооруженные силы Украины имели возможность наносить регулярные удары по позициям российской армии, ограничивалось дальностью полета ракет GMLRS, которые запускаются из реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и M270 и имеют радиус действия 80 километров.

В то же время, Киев постоянно ведет переговоры с Вашингтоном по поставкам ракет ATACMS с дальностью поражения 297 км, которые также запускаются из реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и M270. Однако пока США отклоняют украинские запросы на этот вид вооружения, предложив "крылатые бомбы" GLSDB с дальностью поражения 150 км.

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В то же время, украинская оборонная промышленность также не стоит на месте, дорабатывая начатые еще до полномасштабного российского вторжения достаточно перспективные оружейные проекты. "Ольха" – только один из них.

Что такое проект "Ольха"

РСЗО "Ольха" – это украинский ракетный комплекс залпового огня для использования корректированных боеприпасов калибра 300-мм, разработанный на основе советской РСЗО 9К58 "Смерч". Как и всем известный уже "Нептун", "Ольха" также относится к уникальным отечественным оружейным разработкам последних лет – оба проекта разрабатывались уже в период войны с Россией.

Первоначально шла речь о том, что "Ольха" – это новейшая ракета массой 250 кг и радиусом действия 70 км для существующих реактивных систем залпового огня. Однако позже было объявлено, что под проектом "Ольха" фигурирует не только создание ракеты, но и конструирование полноценного ракетного комплекса на базе автомобиля с колесной формулой 8х8 и двигателем мощностью не менее 460 лошадиных сил.

Для комплекса разрабатываются собственные уникальные ракеты с корректируемой траекторией полета, что существенно повышает точность попадания в цель.

Ракета "Ольха" – это новейшая ракета калибра 300-мм, массой 250 кг и радиусом действия 70 км. Может использоваться как для стрельбы как из РСЗО "Ольха", так и из советских РСЗО "Смерч".

Ракета "Ольха-М" – это модернизированная версия ракеты "Ольха" с боевой частью 220 кг, имеющая повышенную точность и больший радиус действия. В частности, ракеты способны точно поражать цели на расстоянии около 110 км.

Ракета "Ольха-Р" – это модернизированная версия ракеты "Ольха" с кассетной боевой частью. В настоящее время находится в процессе разработки.

Особенностью проекта является то, что все компоненты для производства "Ольхи" – отечественные и специально разработанные в рамках проекта. Включая новую систему управления, новое ракетное топливо и новую боевую часть.

В октябре 2018 года ракетный комплекс "Ольха" был принят на вооружение ВСУ, а в ноябре 2019 года началось серийное изготовление ракет "Ольха".

Параллельным курсом проходили контрольные испытания модернизированной версии "Ольха-М" и до конца 2019 года они также были взяты на вооружение Вооруженных сил Украины. Однако серийное производство ракет "Ольха-М" планировалось запустить в начале 2022 года, но с началом полномасштабной войны этот проект выпал из медийного пространства.

Интересно, что РСЗО "Ольха" с ракетами "Ольха" использовалось с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году. А вот об использовании ракет "Ольха-М" было заявлено впервые только в феврале 2023 года.

Принцип работы

Пусковая установка РСЗО "Ольха" имеет 12 ракет, каждая из которых наводится на цель отдельно от остальных. В стандартной конфигурации диаметр разведения 12 ракет, запущенных в залпе на одном прицельном углу установки, составляет примерно 1,5 км.

Каждая ракета имеет корпус двигателя, сопловой блок, стабилизаторы, боевую часть, предохранительно-исполнительный механизм, систему наведения, систему принятия сигналов спутниковой навигации, газовое управление и взрыватели. Одной из особенностей является система управления ракетой. Она подразумевает коррекцию полета ракеты импульсными двигателями.

После пуска ракета вылетает из направляющей со скоростью около 30 м/с. Но этого недостаточно, чтобы управлять ею с помощью аэродинамики, поэтому после выхода из направляющей ракета стабилизируется за счет небольших одноразовых реактивных двигателей. Таких импульсных двигателей 90. Они расположены снаружи вокруг блока управления в несколько рядов. Все они срабатывают на протяжении нескольких секунд.

Вторая, средняя часть траектории, когда ракета достигает в апогее высоты 30-40 км, является неуправляемой.

На третьей, завершающей части полета, когда ракета начинает снижаться, в передней части ракеты раскрываются аэродинамические рули. Система управления интегрирует сигналы от глобальной навигации и собственной инерционной системы и формирует команды на эти рули. Управление происходит по стандартному методу параллельно-пропорционального приближения. Таким образом, ракета управляется вплоть до попадания в цель. Скорость ракеты на конечном участке траектории достигает 3,4 маха.

Суммарно залп пакетом из 12 ракет происходит за 48 секунд, а выход реактивной установки из зоны пуска – за 3-4 минуты.

Перспективы

На этапе принятия на вооружение заявлялось, что ракеты "Ольха-М", как и "Ольха", предназначены для поражения наземных и надводных целей противника и отличаются по большому счету лишь массой и дальностью полета (по принципу: "большая масса – меньшая дальность" и наоборот). Последнее особенно актуально для Украины в контексте обороны с моря, особенно в нынешних условиях почти полного отсутствия собственного боеспособного военно-морского флота.

Однако, в первую очередь "Ольха-М" интересует, как средство наземного поражения тыловых объектов российской армии, куда другое подобное оружие, включая "Хаймарсы", не достает. Это прежде всего склады с боеприпасами, командные пункты, мосты, ремонтные базы, аэродромы, казармы с российскими военными, скопления военной техники и т. д. То есть, все то, что раньше "кошмарили" РСЗО M142 HIMARS и M270, только минимум на 30 километров дальше.

Также можно упомянуть, что еще в марте 2020 года был представлен проект нового зенитного ракетного комплекса среднего радиуса действия с заявленной максимальной дальностью поражения цели до 100 км. В основе комплекса лежит доработанная под уничтожение воздушных целей управляемая ракета "Ольха-М". Тогда заявлялось, что доработанная ракета гарантирует уничтожение типовых воздушных целей и станет полноценной заменой советским ЗРК С-300. Кто знает, возможно и об этой разработке мы скоро услышим "с полей".

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