'Ось зла' наладила взаимодействие: генерал Романенко оценил уровень угрозы от передачи России корейских и иранских баллистических ракет

Со ссылкой на ряд источников Институт изучения войны сообщил, что в ближайшие дни страна-агрессор Россия может получить от Ирана баллистические ракеты малой дальности. Речь идет об Ababil и Fateh-360, дальность которых не превышает 120 км. Это значит, что к ежедневным российским атакам на украинские города и села прибавится еще и иранская баллистика.

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О том, как может сказаться усиление России иранскими ракетами на ситуации в наших городах и селах, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Он отметил, что, несмотря на то, что союзники пытаются не допустить поставок оружия в РФ, Россия, Северная Корея и Иран наладили взаимодействие.

"Любое вооружение, особенно имеющее высокий потенциал разрушения, такое как баллистические ракеты, представляет опасность. В Украине не так много средств, которые могут противостоять такому вооружению, уничтожать его. Наши союзники пытаются помочь нам в том, чтобы не допустить поставка вооружений в Россию, однако "ось зла" – Россия, Северная Корея и Иран – наладила взаимодействие", – отметил генерал.

Он подчеркнул, что иранские баллистические ракеты увеличивают опасность. Ведь с их появлением Россия сможет покрывать смертоносным огнем всю территорию Украины.

"В этом контексте очень показательны были поставки ракетного оружия России из Северной Кореи. "Пробный камень" был брошен. К сожалению, эти ракеты, KN-23 и KN-24, уже были применены врагом в Украине. Они не столь точны, как" Искандеры", но достаточно разрушительны и имеют серьезный потенциал. Таким образом, иранские баллистические ракеты увеличивают опасность. В потенциале России появляется возможность накрывать всю территорию Украины", – сказал Романенко.

Он также объяснил, как РФ будет применять иранскую баллистику на фронте.

По словам генерала, наступательный импульс российской оккупационной армии в августе достиг апогея и теперь начнет снижаться, враг больше не сможет продвигаться по всем направлениям и с такими темпами.

Но чтобы поддерживать свои позиции, Россия сможет применять оружие именно такой дальности.

"Фактически это дополнительный потенциал ракет тактического радиуса действия", – отметил экс-заместитель начальника Генштаба.

Романенко отметил, что у россиян есть возможность применять ракеты с дальностью до 300 – Fateh-110, а также до 400 и до 700 километров – иранская Zolfaghar. У России есть и ракеты дальностью на 1000 километров.

"Это очевидно негативная перспектива для Украины. Поэтому здесь нужны не невнятные заявления о "мощной помощи" нашей стране, которые мы слышим от президента США, а реальное усиление, в частности возможностей ПВО Украины", - подчеркнул Игорь Романенко.

Как сообщал OBOZ.UA, ожидается, что Иран в ближайшее время поставит России баллистические ракеты для ударов по Украине. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на европейских чиновников.

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