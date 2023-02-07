''Ощущение, которое не передать словами'': в сети показали, что осталось от домов украинцев в Мариуполе. Видео

Российские оккупанты продолжают равнять с землей временно оккупированный Мариуполь, заметая следы своих военных преступлений. Левобережье города, где еще год назад кипела жизнь, превращается в пустыню.

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Печальные кадры из захваченного "русским миром" Мариуполя опубликовал в Telegram заммэра Петр Андрющенко. На этот раз он показал кучу камней, которые раньше были Центральным проспектом Победы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

""Это твой дом, а это твой подъезд. Был". Такое мы слышим каждый день. Ощущение, которое не передать словами", – написал чиновник.

Напомним: ранее оккупанты демонтировали бульвар Хмельницкого в центре Мариуполя. На месте активно работала строительная техника.

"Еще немного, но от Мариуполя в обычном смысле ничего не останется", – подчеркнул Андрющенко.

Мэр города Вадим Бойченко рассказал, что российские захватчики вывозят завалы домов вместе с телами людей. Таким образом они "заметают следы" своих военных преступлений.

"Хочу еще раз напомнить, что именно в Мариуполе россияне совершили самое жестокое преступление – во время блокады целенаправленно уничтожили 50% жилого сектора города. То есть, из 2600 многоквартиных жилых домов осталось только 1300, остальные – разрушены", – сказал Бойченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 февраля в Мариуполе раздались взрывы. По данным местных жителей, "бавовна" произошла в Приморском районе, куда оккупанты недавно завезли боевую технику и системы ПВО;

– накануне оккупанты перебросили в Мариуполь танки с боеприпасами. По всей вероятности, эта техника должна усилить врага на Мелитопольском направлении. Таким образом, российские террористы готовятся к контрнаступлению ВСУ.

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