"Ощущение справедливости": Зеленский прокомментировал регулярную "бавовну" в РФ

"Бавовна" на территории страны-агрессора России свидетельствует о том, что война возвращается обратно – к государству, которое ее начало. Это дает украинцам ощущение справедливости.

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С соответствующим заявлением президент Украины Владимир Зеленский выступил 31 августа на мероприятии, посвященному 125-леттю со дня основания Национального технического университета "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского". Запись опубликовал YouTube-канал ОП (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Каждый день есть новости об очередной "бавовне" где-то там, на территории агрессора. Различные случаи. Иногда они очень громкие, иногда менее громкие. Но все они дают чуть большее ощущение справедливости. Потому что война с ее последствиями возвращается назад – возвращается к агрессору.

И когда веточки хлопка стоят здесь, в Киеве, в крымскотатарских кафе, это символизирует как раз такое удовольствие от ощущения справедливости", – отметил гарант.

Он подчеркнул: чтобы справедливость возвращалась, чьи-то знания – именно знания – должны сработать и принести результат. Например, вражеский крейсер "Москва" пошел на дно, потому что сработали компетенции тысяч украинцев и украинок: от разработчиков и производителей оружия и ракет до конкретных воинов, совершивших эту операцию.

"Каждый такой результат Украины – образование конкретного украинца, конкретной украинки. Образование имеет огромное значение. И если это так для нас, Украина будет иметь большое значение. Для всех в мире", – сказал президент.

Как писал OBOZREVATEL, утром 31 августа Зеленский встретился с генеральным директором компании BAE Systems Чарльзом Вудберном. Это предприятие занимается производством артиллерийских систем (в том числе M777) и легких танков. В ходе переговоров удалось договориться о локализации производства оружия в Украине.

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