Ощутимый удар для РФ: разведка Британии объяснила, что означает 'бавовна' на беларуском аэродроме 'Мачулищи'

Белорусские партизаны 26 февраля заявили об атаке с помощью БПЛА на авиабазу Мачулищи в Беларуси и повреждении российской бортовой платформы раннего предупреждения и управления А-50. Эта потеря российских ВКС еще больше ограничит воздушные операции государства-агрессора.

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Если А-50 действительно выведен из строя, у России остается всего 6 рабочих самолетов-разведчиков. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

В британской разведке напомнили, что российская бортовая система раннего предупреждения была замечена на Мачулищах в Беларуси 19 января этого года. А-50 взлетал в сопровождении двух истребителей МИГ-31 с этой авиабазы. Он участвовал в совместных российско-белорусских учениях, продолжавшихся с 16 января по 1 февраля.

Этот самолет-разведчик используется оккупантами для создания воздушной картины и обеспечения координации российских истребителей.

26 февраля, констатируют в МО Британии, беларуская партизанская группировка BYPOL сообщила о том, что A-50 была повреждена в результате атак беспилотного летательного аппарата на авиабазу Мачулищи. По данным BYPOL, на авиабазе произошло два взрыва, в результате которых была повреждена передняя и средняя части А-50, а также антенны радара.

Если эта информация соответствует действительности, эта атака нанесла серьезный ущерб государству-агрессору, еще больше ограничив способность РФ к проведению операций в воздухе.

"Атрибуция и повреждения не были официально подтверждены. Однако потеря A-50 MAINSTAY была бы значительна, поскольку он имеет решающее значение для российских воздушных операций для обеспечения картины воздушного боевого пространства. Это, вероятно, оставит 6 оперативных А-50 в эксплуатации, что еще больше ограничит российские воздушные операции", – констатировали в британском оборонном ведомстве.

Напомним, 26 февраля белорусские партизаны заявили о повреждении находившегося на белорусской авиабазе "Мачулищи" российского самолета-разведчика. Российский самолет якобы получил повреждения, надолго исключившие его использование. Атаку, согласно сообщению, совершили дронами.

Лукашенко после "бавовны" в Мачулищах провел совещание с силовиками. В ходе совещания самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что "в свете событий внутреннего характера и прежде всего внешнего" хотел бы услышать характеристику "внутриполитической и военной составляющей вокруг нашей Беларуси". На белорусских границах усилен усиленный контроль за выездом с территории этого государства.

В Кремле отказались комментировать "хлопок" на аэродроме "Мачулищи". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "опубликованная информация, в ней шла речь о Беларуси, и Беларусь опровергла".