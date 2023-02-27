Осеннее контрнаступление ВСУ шокировало Путина и заставило менять планы: в ISW рассказали, на кого теперь полагаются в Кремле

Широкомасштабное контрнаступление Вооруженных сил Украины осенью 2022 года шокировало российского диктатора Владимира Путина. Успешные действия украинской армии заставили главу Кремля отдать приказ о принудительном призыве в резерв оккупантов.

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Аналитики уверены, что именно после украинских контрнаступлений Путин принял решение объявить "частичную" мобилизацию в РФ. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Эксперты объяснили, что после крупного поражения российской оккупационной армии осенью 2022 года Путин понял, что нерегулярных добровольческих формирований недостаточно для удерживания оккупированных территорий или тем более проведения успешных наступательных операций.

За удержание новой линии фронта под Кременной после контрнаступления ВСУ и потери позиций в Изюме отвечали подразделения БАРС (так называемые добровольческие формирования РФ). Однако вскоре Кремль решил усилить эти позиции мобилизованными россиянами. При этом Путин даже консультировался с аффилированными с Кремлем блогерами относительно ситуации на местах, и, возможно, последние выражали озабоченность по поводу способности добровольческих сил удерживать линию фронта.

В ISW подчеркнули: Путин осознавал, что принудительный призыв в резерв не сможет своевременно ликвидировать разрыв между потребностями российских войск и имеющейся силой, и поэтому дал ЧВК "Вагнер" возможность расширить вербовку заключенных и свои операции на передовой до тех пор, пока мобилизованный персонал не прибудет в массовом порядке.

Более того, российский диктатор даже прислушался к критике российского военного командования главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, что, вероятно, привело к назначению 8 октября генерала армии Сергея Суровикина (связанного с "Вагнером") командующим театром военных действий в Украине. При этом "вагнеровцам" разрешили взять на себя ответственность за наступательные операции на Бахмутском направлении.

"Путин отложил разрешение министерству обороны России восстановить контроль над всеми российскими силами в Украине до декабря, вероятно, пытаясь сохранить успех с помощью единственных эффективных сил, которые у него были", – говорится в аналитике.

Напомним, Вооруженные силы Украины перешли в наступление на многих направлениях на юге нашей страны в конце августа 2022 года. Спустя несколько месяцев Херсон, который более восьми месяцев находился под российской оккупацией, вернулся под контроль Украины. 11 ноября в город вошли ВСУ.

Ранее сообщалось, что успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины в Харьковской области и бегство российской оккупационной армии свидетельствовали о существенном переломе в войне РФ против Украины. Последние события показали, что путинские войска не способны удержать занятые позиции и тем более идти в наступление.

Как сообщал OBOZREVATEL, диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября 2022 года. Тогда он соврал, что призыву будут подлежать россияне, состоящие в запасе.