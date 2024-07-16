'Ослепили' врага: пограничники уничтожили на севере российскую станцию видеонаблюдения 'Пергам РТР-150'. Видео

На севере Украины пограничники "ослепили" российских захватчиков. С помощью FPV-дронов они уничтожили российскую станцию видеонаблюдения "Пергам РТР-150".

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Посредством этой станции захватчики проводили разведку и планировали атаки. Подробности и видео поражения показали в Государственной пограничной службе.

"Пограничники "ослепили" россиян на севере Украины. Вражеская станция видеонаблюдения "Пергам РТР-150" была уничтожена четырьмя FPV-дронами пограничников. Враг использовал ее для осуществления разведки и планирования атак, однако украинские защитники границы таких возможностей россиян теперь лишили!" – отмечено в сообщении.

Напомним, в Третьей штурмовой показали кадры столкновений в Харьковской области. Под ударами российских термобарических боеприпасов защитники вступили с оккупантами ми в ближний бой и пополнили обменный фонд.

Также сообщалось, что за сутки 15 июля ВСУ отбили более 30 атак на Покровском направлении. В общей сложности на линии фронта было зафиксировано 119 боевых столкновений.