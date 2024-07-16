ВСУ отразили более 30 атак на Покровском направлении: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта. Карта

За прошедшие сутки на линии фронта произошло 119 боевых столкновений. Более 30 из них пришлись на Покровское направление.

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Интенсивные бои шли также на Харьковщине, в районе Торецка и в направлении Курахово. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 8:00 16 июля.

За сутки 15 июля на фронте произошло 119 боевых столкновений. Враг нанес по позициям украинских воинов и населенным пунктам ракетный удар с применением одной ракеты, а также 131 авиационный удар с использованием 135 управляемых авиационных бомб. Также захватчики задействовали 909 дронов-камикадзе, совершили 4323 обстрела, в том числе 139 – из реактивных систем залпового огня.

Авиационным ударам противника, в частности, подверглись районы населенных пунктов Волчанск, Липцы, Ветеринарное, Борщовая, Глубокое, Веселое, Белый Колодезь Харьковской области; Серебрянское лесничество; Торское, Часов Яр, Катериновка, Елизаветовка, Старомлыновка, Макаровка, Нью-Йорк, Торецк, Александрополь, Желанное, Ивановка, Новоселовка Первая Донецкой области; Одрадокаменка, Николаевка, Токаревка Херсонской области.

На Харьковском направлении всего произошло 18 боевых столкновений. Бои шли у Волчанска и Глубокого. Враг активно задействовал для поддержки штурмовых действий авиацию.

На Купянском направлении количество атак вчера – пять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении наши войска отразили восемь атак оккупантов в районах населенных пунктов Невского Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражены семь штурмовых действий вблизи Белогоровки Луганской области, Раздолевки, Верхнекаменского и Спирного Донецкой области.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили шесть попыток противника прорвать оборону в районах Григоровки и Часова Яра Донецкой области.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак. Концентрировал свои усилия в направлении Нью-Йорка и Пивничного. Поддерживал свои действия ударами бомбардировочной и штурмовой авиации.

На Покровском направлении наши защитники отразили 31 штурмовое действие в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс и Яснобродовка Донецкой области, где агрессор при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Парасковеевки и Карловки, где враг 17 раз пытался захватить наши укрепления.

На Времевском направлении агрессор совершил семь безуспешных штурмов возле Водяного, Константиновки и Макаровки Донецкой области.

Трижды оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции на Ореховском направлении, в районе Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Три неудачных штурма вражеской пехоты были отражены украинскими воинами.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

"В то же время наши воины истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу. Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 11 районам сосредоточения личного состава, пункту управления, двум средствам ПВО, РЛС и станции РЭБ противника", – добавили в Генштабе.

Напомним, в общей сложности, по данным ГШ ВСУ, накануне общие потери российских захватчиков составили 1110 человек. Кроме того, наши воины обезвредили 13 танков, 36 боевых бронированных машин, 44 артиллерийские системы, 45 БПЛА ОТР, 57 автомобилей и восемь единиц специальной техники.