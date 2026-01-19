Оснащен китайским двигателем: в ГУР раскрыли данные о 'начинке' нового российского БПЛА 'Герань-5'

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало детальные технические характеристики нового российского ударного беспилотника "Герань-5". По данным разведки, БПЛА оснащен китайским турбореактивным двигателем и имеет значительно более высокую скорость, чем предыдущие модификации.

Полный разбор "начинки" дрона опубликован на портале War&Sanctions. Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО.

По данным разведки, беспилотник внешне напоминает иранский Karrar, а большинство его блоков идентичны компонентам других "Гераней", которые изготавливаются на предприятиях в Алабуге.

Как сообщают в ГУР, противник также прорабатывает возможность запуска этого дрона со штурмовика Су-25. Ранее военная разведка уже публиковала первые фото и базовую информацию о новой разработке, а теперь представила полный технический портрет аппарата.

Согласно обнародованным данным, полная взлетная масса "Герань-5" составляет около 850 кг. Крейсерская скорость беспилотника — от 450 до 600 км/ч, что существенно превышает показатели "Герань-3".

Продолжительность полета оценивается примерно в два часа, а дальность — до 950 км. Максимальная высота полета достигает 6 км, в то же время фактически зафиксированное применение происходило на высотах от 200 метров до 3 километров.

В качестве силовой установки используется китайский турбореактивный двигатель TELEFLY TF-TJ2000A с тягой 200 кгс (1960 ньютонов).

Беспилотник оснащен стандартными для линейки "Герань" системами, в частности полетным контроллером FCU, инерциальной навигационной системой SADRA/MINSOO, спутниковой навигацией "Комета-М12" с 12-элементной CRP-антенной, а также системами передачи телеметрии на базе Raspberry и 3G/LTE-модемов.

Обшивка фюзеляжа, крыльев и хвостового оперения изготовлена из углеродного волокна, тогда как силовая конструкция выполнена из алюминиевого профиля и железа.

Для маркировки дронов противник использует экспериментальную серию "Э", аналогичную той, что применялась для модификаций "Герань-2".

По информации ГУР, идентифицированная электронная компонентная база беспилотника имеет происхождение из трех стран — Китая, США и Германии. Полный перечень компонентов с маркировкой и фотоматериалами обнародован на портале War&Sanctions.

Кроме того, украинская разведка сообщила об идентификации еще 105 электронных компонентов иностранного производства, которые используются Россией в БПЛА "Герань-2", "Zala T-20" и крылатой ракете класса "воздух-поверхность" Х-32.

В ГУР отмечают, что расширение номенклатуры российских средств поражения и дальнейшее использование западных и азиатских технологий свидетельствует о необходимости усиления международных усилий по блокированию доступа государства-агрессора к критически важным компонентам.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 января Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 145 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 126 целей. Зафиксированы попадания на ряде локаций.

