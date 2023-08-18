Оснащены тепловизорами: 'Армия дронов' передает на фронт более 270 ударных дронов Vampire

В рамках проекта "Армия дронов" на фронт передают более 270 ударных дронов Vampire от "Армии дронов". Эти БПЛА украинского производства могут нести до 15 кг полезной нагрузки.

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А тепловизоры, которыми оборудованы эти беспилотники, позволят уничтожать российскую технику, склады БК и живую силу ночью так же эффективно, как и днем. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, к отправке на фронт готова партия из более чем 270 ударных дронов Vampire от "Армии дронов".

"Отправляем на фронт более 270 ударных дронов Vampire. Это дроны украинского производства. Каждый несет до 15 кг боеприпасов разного типа. Поэтому военные могут их применять как для уничтожения бронированных автомобилей и танков, так и для оборонительных сооружений врага, фортификационных укреплений или складов боеприпасов" , – отметил Федоров.

При этом дроны могут с одинаковой эффективностью применяться как в светлое, так и в темное время суток.

"Каждый дрон оснащен тепловизором, это позволяет эффективно работать даже ночью. Взрывные результаты работы этих "птичек" в скором времени увидите в отчетах ударных рот БПЛА. Охота Сил обороны Украины на оккупантов станет еще эффективнее. Слава Украине!" – заявил Федоров.

Ранее сообщалось, что 40 моделей украинских БПЛА уже получили допуск к эксплуатации и поставляются на фронт. Еще год назад их было всего 7.

Также за год было обучено 10 тысяч операторов дронов.