Основная часть производства болгарского ВПК идет в Украину, – министр обороны

Военно-промышленный комплекс Болгарии работает 24 часа 7 дней в сутки и основная часть производства идет в Украину. Передача оружия и боеприпасов происходит напрямую или через третьих лиц.

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Об этом рассказал Тодор Тагарев, министр обороны Болгарии, в интервью изданию "Голос Америки" в понедельник, 15 января. По его словам, в перечень болгарской военной помощи Украине входят старые системы советских времен и боеприпасы, которые, однако, находятся в хорошем рабочем состоянии.

Украинские военные знают, как использовать такие системы, не требуя дополнительных обучений.

"Но самым важным является производство боеприпасов, стрелкового и легкого оружия в Болгарии. Это сфера производства, на которой Болгария специализировалась еще в советские времена, и эта специализация сохраняется. Следовательно, оборонная промышленность работает практически в режиме 24/7, и основная часть производства идет в Украину", – сказал Тагарев.

По словам министра, София продолжит производить снаряды советских стандартов, а также планирует запустить дополнительные производственные мощности для производства боеприпасов стандартов НАТО – 155 и 105 миллиметров.

Тагарев также отметил, что Болгария оказывает Украине политическую, дипломатическую и гуманитарную поддержку. Он уверен, что при постоянной военной, политической и финансовой помощи со стороны союзников Украина способна победить Москву.

По его мнению, наибольшую роль в достижении этой цели может сыграть предоставление украинской армии боевых самолетов для уменьшения преимуществ России в небе.

Как сообщал OBOZ.UA, Тагарев считает, что преподавание истории в болгарских школах должно быть очищено от фактов, искажающих роль России в прошлом государства. Кроме того, по его мнению, на наличие российской пропаганды следует мониторить не только государственные СМИ, но и социальные сети.