'Основная цель – наша энергетика': Зеленский отреагировал на новую атаку РФ на Украину и объяснил, как мир может ответить Кремлю

Во время очередной массированной атаки России основным объектом ударов снова стала энергетическая инфраструктура Украины. Целенаправленные обстрелы генерации и подстанций свидетельствуют о попытке Кремля усилить давление на гражданское население зимой.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.



