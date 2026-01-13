"Основная цель – наша энергетика": Зеленский отреагировал на новую атаку РФ на Украину и объяснил, как мир может ответить Кремлю
Во время очередной массированной атаки России основным объектом ударов снова стала энергетическая инфраструктура Украины. Целенаправленные обстрелы генерации и подстанций свидетельствуют о попытке Кремля усилить давление на гражданское население зимой.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Новость дополняется...
