УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Основная цель – наша энергетика": Зеленский отреагировал на новую атаку РФ на Украину и объяснил, как мир может ответить Кремлю

Мария Дрофич
War
1 минута
231
'Основная цель – наша энергетика': Зеленский отреагировал на новую атаку РФ на Украину и объяснил, как мир может ответить Кремлю

Во время очередной массированной атаки России основным объектом ударов снова стала энергетическая инфраструктура Украины. Целенаправленные обстрелы генерации и подстанций свидетельствуют о попытке Кремля усилить давление на гражданское население зимой.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Новость дополняется...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!