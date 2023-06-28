"Основная задача – обезвредить вражескую пехоту": бойцы ГПСУ показали, как уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении. Видео
Украинские пограничники ежедневно выполняют тяжелую работу по обороне Бахмутского направления от захватчиков. Ключевой целью бойцов остается обезвреживание вражеской пехоты.
Кадры с оперативных боевых заданий опубликовала пресс-служба ГПСУ на Telegram-канале. Защитники утверждают, что российские войска сюда стекаются буквально пачками, к счастью, перебоев с поставками боеприпасов, нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Хотелось бы конечно иногда тишины побольше, а то россияне сюда постоянно идут, не дают покоя, как саранча", – улыбается минометчик с позывным "Дорсай".
Для уничтожения противника военнослужащие ГПСУ используют, в частности, 82 мм минометы. Впрочем, вражеская артиллерия порой тоже дает о себе знать.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что армия РФ каждый день терпит необратимые потери на войне в Украине. Это связано с тем, что бойцы Сил обороны демонстрируют оккупантам свой боевой профессионализм, а захватчики, напротив, показывают полное отсутствие подготовки.
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