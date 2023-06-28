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"Основная задача – обезвредить вражескую пехоту": бойцы ГПСУ показали, как уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении. Видео

Екатерина Белоброва
War
1 минута
396
'Основная задача – обезвредить вражескую пехоту': бойцы ГПСУ показали, как уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении. Видео

Украинские пограничники ежедневно выполняют тяжелую работу по обороне Бахмутского направления от захватчиков. Ключевой целью бойцов остается обезвреживание вражеской пехоты.

Видео дня

Кадры с оперативных боевых заданий опубликовала пресс-служба ГПСУ на Telegram-канале. Защитники утверждают, что российские войска сюда стекаются буквально пачками, к счастью, перебоев с поставками боеприпасов, нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Хотелось бы конечно иногда тишины побольше, а то россияне сюда постоянно идут, не дают покоя, как саранча", – улыбается минометчик с позывным "Дорсай".

"Основная задача – обезвредить вражескую пехоту": бойцы ГПСУ показали, как уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении. Видео

Для уничтожения противника военнослужащие ГПСУ используют, в частности, 82 мм минометы. Впрочем, вражеская артиллерия порой тоже дает о себе знать.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что армия РФ каждый день терпит необратимые потери на войне в Украине. Это связано с тем, что бойцы Сил обороны демонстрируют оккупантам свой боевой профессионализм, а захватчики, напротив, показывают полное отсутствие подготовки.

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