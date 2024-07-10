Основное внимание усилению украинского ПВО: Зеленский в Вашингтоне встретился с руководителями Нидерландов, Германии и Британии. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает работу на саммите НАТО в Вашингтоне. Он встретился на полях саммита с руководителями Нидерландов, Германии и Британии и обсудил с ними многие вопросы, касающиеся обороноспособности Украины. Основное внимание было уделено усилению украинской ПВО.

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Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram. В частности, президент провел встречи с немецким канцлером Олафом Шольцом, премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом и новым премьером Великобритании Киром Стармером.

Да, главной темой Владимира Зеленского встречи с Олафом Шольцом были: дополнительные системы Patriot, ситуация на поле боя и реализация результатов Саммита мира.

Зеленский рассказал Шольцу о ситуации в воздушном пространстве и на фронте, в частности, на Харьковском направлении и востоке Украины.

"Обсудили стратегии борьбы с носителями российских управляемых авиабомб и разведывательными дронами", – рассказал президент.

Глава государства отметил критическую важность срочной поставки в Украину дополнительных систем ПВО на фоне целенаправленного уничтожения Россией важных объектов украинской гражданской инфраструктуры, включая энергетическую систему и медицинские учреждения.

"Заявление о поставке дополнительных систем Patriot важно, и мы благодарны Германии и партнерам за такой шаг. В то же время нам нужно больше помощи для противодействия российским ударам с воздуха: больше систем ПВО и самолеты F-16", – отметил Зеленский.

Также на полях саммита президент Украины впервые встретился с недавно назначенным премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

"Основное внимание в ходе переговоров – усилению украинского ПВО, оборонным потребностям Украины, развитию оборонного сотрудничества и планированию подготовки украинских пилотов", – отметил глава государства.

Он поблагодарил Нидерландов за незыблемость принципиальной позиции в поддержке нашей страны.

Владимир Зеленский также провел в Вашингтоне первую встречу с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Он поблагодарил за всю помощь, которую Лондон оказывает Киеву. Речь шла о применении ракет Storm Shadow для ударов по территории РФ.

"Благодарю все военные и финансовые пакеты для нашего государства. Утром я прочитал о разрешении на использование ракет Storm Shadow по военным объектам на территории РФ. И сегодня мы имели возможность обсудить практическую реализацию этого решения", - рассказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 июля в Вашингтоне, где проходит саммит НАТО, Украина и Люксембург подписали двустороннее безопасное соглашение сроком на 10 лет. В нем Люксембург взял на себя обязательство оказывать военную помощь и поддержку Украине на протяжении всего срока действия договоренностей.

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