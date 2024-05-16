Основной фокус на Харьковщине: у Байдена заверили, что США помогают Украине подготовиться к наступлению РФ

Соединенные Штаты Америки продолжают помогать Украине поддерживать ее оборонные возможности на фоне наступательных действий армии России на фронте. Фокус внимания сейчас прикован к Харьковскому направлению, де оккупанты активизировали наступление.

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в среду, 15 мая. Она подчеркнула, что Вашингтон готовит для отправки новую партию оружия и военной техники для Сил обороны Украины.

Она не уточила, что именно войдет в новый транш американской помощи для украинских военных.

"Мы сосредоточены на поддержке обороны Украины", – подчеркнула Карин Жан-Пьер.

Представительница Белого дома отметила, что фокус внимания сейчас прикован к Харьковскому направлению, а также другим регионам на востоке, где ВСУ ведут ожесточенные бои.

Она добавила, что США ожидают, что армия России усилит свои атаки в попытках создать неглубокую "буферную зону" вдоль границы с Украиной. Вашингтон, по ее словам, "тесно сотрудничает" с Украиной, чтобы помочь Киеву подготовиться к этому.

Напомним, что государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев объявил о выделении Украине дополнительной военной поддержки на 2 миллиарда долларов. Частично американская помощь уже прибыла в страну, частично она находится в пути, сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател сказал, что в Вашингтоне полагают, что российские оккупационные войска, возможно, продолжат наступление на Харьковском направлении. При этом в США не ожидают значительных прорывов со стороны РФ.

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