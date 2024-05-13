США не ожидают серьезных прорывов фронта со стороны России: поступление помощи должно выровнять ситуацию

В Вашингтоне полагают, что российские оккупационные войска, возможно, продолжат наступление на Харьковском направлении. При этом в США не ожидают значительных прорывов со стороны РФ.

Об этом на брифинге в понедельник заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател. Он отметил, что Россия продолжает увеличивать свою агрессию.

"Россия продолжает усиливать свою агрессию, и мы ожидаем, что РФ будет пытаться продвигаться, в том числе, на Харьков", – отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

Он не исключал возможности того, что россияне попытаются добиться большего прогресса в следующие недели, но значительных продвижений не ожидается.

"Мы не ожидаем серьезных прорывов, и со временем дополнительное поступление помощи из США, а также дальнейшая поддержка со стороны партнеров позволят Украине продолжать противостоять этой агрессии", – отметил представитель Госдепа.

Кроме того, он выразил убеждение в том, что ВСУ будут иметь преимущество в боях и наносят значительные потери российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что оккупанты продолжают атаковать на севере Харьковской области. Украинские защитники отбивают абсолютно все атаки врага, однако в Харьковской области есть расширение серой зоны, ведь захватчики целенаправленно растягивают оборону ВСУ.

– На фоне нового наступления оккупантов заместителя начальника Генштаба ВСУ Михаила Драпатого назначили командующим ОТУВ "Харьков". Он заменит в должности Юрия Галушкина.

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