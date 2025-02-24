Основные усилия оккупанты сконцентрировали на Покровском направлении: на фронте произошло 92 боевых столкновения – Генштаб

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории. С начала этих суток произошло 92 боевых столкновения.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 24 февраля. Основные усилия оккупанты сконцентрировали на Покровском направлении. Но наши воины мужественно противостоят врагу и наносят ему урон.

Сегодня в Генштабе отметили воинов 118-й отдельной механизированной бригады и 39-й отдельной бригады береговой обороны, эффективно уничтожающих врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

В свою очередь захватчики нанесли по территории Украины 53 авиационных удара, применив 73 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1171 дрон-камикадзе и совершили более трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении наши защитники отразили один вражеский штурм в районе Волчанска, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

В Купянском направлении противник 11 раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Петропавловки и Загрызового. Украинские защитники отбили восемь атак, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики шесть раз атаковали позиции украинцев недалеко от населенных пунктов Зеленая Долина, Боровская Андреевка, Новолюбовка, Диброва и Екатериновка.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение вблизи Ступочек.

В Торецком направлении россияне десять раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Торецка и Крымского. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

С начала этих суток, на Покровском направлении, россияне 27 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Водяное Второе, Луч, Покровск, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Молодецкое, Надеевка, Троицкое, Андреевка, Тарасовка и Улаклы.

Противник несет значительные потери. Сегодня на этом направлении было обезврежено 137 оккупантов, 84 из них - безвозвратно. Также уничтожены 18 единиц автомобильной техники, два мотоцикла, две антенны БпЛА, антенна связи и пункт управления БпЛА, кроме того, значительно повреждены миномет и два автомобиля захватчиков.

На Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал близ Константинополя и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну атаку вблизи Новополя. Авиационный удар управляемыми бомбами потерпел населенный пункт Гуляйполе.

На Ореховском направлении противник, при поддержке авиации, атаковал в направлении Каменского.

На Приднепровском направлении наши войска отразили две атаки противника в сторону населенного пункта Садово.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 11 штурмов позиций украинских подразделений, нанес 21 авиационный удар 26 управляемыми бомбами и совершил 329 артиллерийских обстрелов, в том числе 16 из них – из РСЗО.

На Северском направлении противник наступательных действий не производил.

В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину воины Сил обороны сбили 26 525 средств воздушного нападения врага. Среди пораженных целей - 370 самолетов, 331 вертолет, более 3 тысяч ракет разного типа и более 14 тысяч "Шахедов".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в третью годовщину полномасштабного вторжения поблагодарил военных и неравнодушных граждан, помогающих Украине и стоящих на ее защите. Глава государства также отметил тех, кто отдал свою жизнь, защищая родную землю.

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