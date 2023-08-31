'Особый посыл для украинцев': Гуменюк раскрыла замысел с поднятием флага на левом берегу Херсонщины

Видео, на котором украинские воины поднимают украинский флаг на левом берегу Днепра, было спланированной акцией Сил обороны Украины. Это был посыл для жителей оккупированных Россией территорий и для самих захватчиков.

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Об этом сказал пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире Радио Свобода в среду, 30 августа. Поднятие флага было спланировано как раз накануне фейковых "выборов", которые россияне задумали провести в частности и в захваченных городах нашего государства.

Такая акция показывает украинцам и оккупантам, что левый берег – это Украина и мы не позволим россиянам заниматься на этих территориях самоуправством.

"Это никакая не самодеятельность, а спланированная акция, которая содержала в себе особый посыл, особый знак для жителей временно оккупированных территорий, которые сейчас особенно страдают под притеснением оккупантов из-за их агонии накануне запланированных выборов, которые касатся "присоединения новых территорий" и "избрание" на их взгляд, легитимной власти", – сказала Гуменюк.

Кроме того, по словам представительницы Сил обороны, это была так называемая эстафета от бойцов, которые высадились на берегу временно оккупированного Крыма. Поднятие украинского флага – демонстрация того, что подконтрольных Украине берегов Черного моря становится больше, а берегов Днепра – шире.

"Поэтому мы решили таким образом поддержать местных и обозначить оккупантам направление их движения ", – добавила спикер.

Напомним, что 29 августа в сети появилось видео, на котором украинские военные подняли сине-желтое знамя на левом берегу Днепра на Херсонщине, в районе Антоновского моста. Речь идет о поселке Дачи, расположенном между Антоновкой и Олешками.

Как сообщал OBOZREVATEL, на юге Украины ВСУ уничтожили мобильную береговую радиолокационную станцию загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью "Предел-Э" оккупантов. Стоимость этой техники РФ около 200 млн долларов.