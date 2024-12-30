Особый "стимул": разведка Британии раскрыла, как Россия привлекает людей на войну

Страна-террорист Россия продолжает вербовать на войну против Украины еще больше пушечного мяса. При этом в качестве мотивации для россиян в первую очередь остаются деньги.

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Теперь будущим оккупантам даже обещают списать задолженность по кредитам. Об этом в соцсети Х сообщает военная разведка Великобритании.

В конце ноября 2024 года российские власти приняли закон, который позволит военнослужащим, записавшимся на военную службу после 1 декабря 2024 года, списать задолженность по кредитам.

Списание коснется кредитов на сумму до 10 миллионов рублей (примерно 94,4 тыс. долларов США). Кроме того, действие нового закона будет распространятся на членов семьи оккупанта.

Стоит отметить, что с октября 2022 года россияне взяли 411 тыс. кредитных каникул по ипотечным и личным кредитам. В британской разведке уверены, что финансовые стимулы для российских военных предназначены для обеспечения достаточного числа замен для их постоянно растущих потерь РФ.

Также в британской разведке уверены, что новые правила предназначены для снижения вероятности для России проводить дальнейшую мобилизацию, которая, по мнению российского руководства, наносит ущерб общественной поддержке войны и повышает риск дальнейшей пагубной крупномасштабной эмиграции.

При этом списание платежей по кредитам, скорее всего, увеличит финансовое давление на российские банки в 2025 году, в дополнение к давлению со стороны высоких процентных ставок и санкций. В британской разведке заявили, что это снизит устойчивость банковского сектора к реагированию на потенциальный экономический шок.

Напомним, российские оккупанты активизировали агрессивную мобилизацию молодежи в Мариупольском районе. В частности, оккупационные власти используют схемы принудительного "приглашения" в военные комиссариаты, где юношей заставляют подписывать контракты на военную службу.

Ранее сообщалось, что Россия активно вербует в свою армию мигрантов из Африки для войны против Украины. Мужчин, которые приехали в РФ искать лучшей жизни, выискивают в университетах, заманивают на фронт обманом и даже шантажом.

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