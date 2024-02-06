'Остается еще много вопросов': в комитете ВР по нацбезопасности оценили шансы принятия нового законопроекта о мобилизации

Украинский парламент может поддержать законопроект о мобилизации в первом чтении. Но к документу остается много вопросов.

Об этом заявил заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, не все предложения, инициированные Комитетом, были учтены.

Нардеп отметил, что завтра, 7 февраля, комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки соберется для обсуждения законопроекта о мобилизации. На заседании будет решаться дальнейшая судьба документа: его будут рекомендовать к первому чтению или рассмотрят другие варианты.

Чернев отметил, что документ могут даже отправить на доработку или вообще снять с рассмотрения, чтобы министерство обороны могло разработать новый законопроект.

"Я думаю, что первое чтение он все же может пройти. Но мы видим, что остается еще много вопросов, которые можно решить поправками к нему между первым и вторым чтением", – подчеркнул Чернев.

По его словам, не все предложения, инициированные Комитетом, были учтены. К тому же в документе появились новые вызывающие вопросы нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, в тексте нового законопроекта о мобилизации, который правительство передало Верховной Раде 30 января, содержится положение об изъятии транспортных средств и ограничении их использования. Однако о чем идет речь, в документе не уточняется.

Кабмин утвердил новый вариант законопроекта о мобилизации и направил его в Верховную Раду. В нем предусматривается ряд изменений, в частности, наказание за уклонение. Также правительство предлагает снизить призывной возраст с 27 до 25 лет.

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