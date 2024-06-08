Остались родители, жена и дочь: на Запорожском направлении погиб Владимир Борщ из Кременчуга. Фото

На войне с русскими оккупантами героически погиб воин из Кременчуга Владимир Борщ. Жизнь защитника оборвалась 1 июня на Запорожском направлении.

Об этом сообщили в Департаменте социальной защиты населения города Кременчуга. Последнее сражение Владимир принял в районе населенного пункта Малая Токмачка.

Герой был верным сыном, любящим мужем и отцом, преданным защитником Родины. У него остались родители, жена и дочь.

В Департаменте выразили соболезнования родным и близким Владимира и сообщили, что прощание с защитником состоится 10 июня:

– в 11:00 состоится прощание в Кременчугском Городском Дворце Культуры;

– в 12:00 – прощание в Свято-Николаевском соборе;

– в 13:00 – выезд в Свиштовское кладбище, прощание в мемориальном секторе почетных захоронений Защитников и Защитниц Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Роман Прокопенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 30 мая.

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