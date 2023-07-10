Остался больной отец и маленькая дочь: на фронте погиб воин из Одесской области

В бою с оккупационными войсками России на фронте погиб украинский воин Дмитрий Головати. У 38-летнего военнослужащего осталась маленькая дочь и больной отец.

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Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщил мэр города Татарбунары в Одесской области Андрей Глущенко, родом из которого был погибший Герой. Его процитировала пресс-служба горсовета в Facebook.

Дмитрию Головати было всего 38 лет, буквально недавно – 1 июня – он отметил свой последний День рождения.

"К сожалению, аллея Героев в городе Татарбунары продолжает увеличиваться. Стало известно, что в борьбе за освобождение родной земли от вражеского оккупанта погиб уроженец Татарбунары Дмитрий Головати", – говорится в сообщении.

Глущенко добавил, что воин погиб в зоне проведения боевых действий, но где именно боец принял свой последний бой не уточнил.

"Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким. Это большая потеря для нашего общества и Украины. С большой скорбью разделяем боль утраты. Вечная память погибшему воину. Герои не умирают!" – добавил мэр.

Издание "Бессарабія INFORM" с ссылкой на источники сообщило, что у военного остался очень больной отец и маленькая дочь.

Ранее стало известно, что во время штурма вражеских позиций на востоке погиб защитник из Черкасской области. 47-летний Олег Горб с позывным "Кемел" в свое время участвовал в АТО: сначала в рядах добровольческого батальона, а затем в 93-й бригаде. Защитник прошел Пески, Авдеевку, Грозовые ворота в районе Крымского.

После начала полномасштабного вторжения РФ снова встал в защиту Украины. Свое последнее сражение воин принял 29 июня на востоке нашего государства.

Также в битве с противником смертельное ранение получил уроженец Тернопольщины Богдан Яцишин. В августе ему должно было исполниться 29 лет, без отца осталась маленькая дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Украину с оккупационными российскими войсками погиб украинский воин, командир отделения Роман Пушкарь. Военный был родом из Ивано-Франковской области.

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