В боях за Украину погиб командир отделения из Прикарпатья. Фото Героя

В боях за Украину с оккупационными российскими войсками погиб украинский воин, командир отделения Роман Пушкарь. Военный был родом из Ивано-Франковской области.

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О трагедии сообщили на странице Рожнятовского поселкового совета в Facebook. Последний бой он принял 5 июля около села Новодаровка Запорожской области.

Погиб украинец за день до своего 43-летия.

Роман Пушкарь родился 6 июля 1980 года в поселке Нижний Струтинь в Ивано-Франковской области. Воин встал на защиту Украины с марта 2022 года, сразу после начала полномасштабного вторжения России.

"Роман Пушкарь погиб смертью Героя, заплатил самую дорогую цену за свободу и независимость Украины — отдал собственную жизнь. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего воина. Светлое воспоминание о Герое станет сильнее смерти и навсегда останется в нашей памяти! Вечная слава и память Герою!" – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что во время штурма вражеских позиций на востоке погиб защитник из Черкасской области. 47-летний Олег Горб с позывным "Кемел" в свое время участвовал в АТО: сначала в рядах добровольческого батальона, а затем в 93-й бригаде. Защитник прошел Пески, Авдеевку, Грозовые ворота в районе Крымского.

После начала полномасштабного вторжения РФ снова встал в защиту Украины. Свое последнее сражение воин принял 29 июня на востоке нашего государства.

Также в битве с противником смертельное ранение получил уроженец Тернопольщины Богдан Яцишин. В августе ему должно было исполниться 29 лет, без отца осталась маленькая дочь.

Еще одну болезненную потерю понесла Украина, когда погиб ее воин из Хмельнитчины Максим Басистый. Свой последний бой защитник принял 5 июля под Бахмутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Украину погиб пулеметчик из Херсона Роман Пирог. Он родился и жил во временно оккупированном поселке Каланчак Скадовского района и до последнего вздоха боролся за освобождение малой родины.

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