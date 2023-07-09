В боях на Запорожском направлении погиб пулеметчик из Херсона Роман Пирог. Фото

В боях за Украину погиб пулеметчик из Херсона Роман Пирог. Он родился и жил во временно оккупированном поселке Каланчак Скадовского района и до последнего вздоха боролся за освобождение малой родины.

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Свой последний бой Роман принял на Запорожском направлении 5 июля. Трагическое известие сообщила Каланчацкая поселковая военная администрация Скадовского района.

"Небесное войско пополнилось еще одним жителем нашей общины, свою бесценную жизнь за Независимость Украины, за возможность жить в мире и строить светлое будущее отдал еще совсем юный выпускник Каланчакской ОШ № 2 Роман Олегович Пирог. Роман был пулеметчиком, погиб защищая Родину, в бою на Запорожском направлении 5 июля 2023 года", – говорится в сообщении.

В комментариях односельчане Героя выражают соболезнование семье воина: он был единственным ребенком в семье.

Также земляки рассказывают, что Роман был одним из лучших питомцев местной ДЮСШ.

"Рома был сильным, энергичным, добрым и готовым прийти на помощь каждому, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Как большинство молодых людей, строил планы на светлую и мирную жизнь… но все оборвала война. Каланчацкая община выражает искренние соболезнования семье Романа. В скорби и молитве низко склоняем головы. Пусть Господь даст родным сил пережить большое горе. Память о настоящем защитнике родной земли всегда будет в наших сердцах. Низкий поклон, вечная слава и светлая память Герою", – отметили в Каланчакской поселковой военной администрации.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб защитник из Тернополя Богдан Яцишин. В августе ему должно было исполниться 29 лет, без отца осталась маленькая дочь.

Также сообщалось, что под Бахмутом погиб воин из Хмельницкой области Максим Басистый. Он был сыном кадрового военного и рано лишился отца. Однако, не колеблясь, стал на защиту Украины и в 2014-м, и в 2022-м, когда РФ начала уже полномасштабную войну.