Остался прикрывать своих солдат и погиб под Харьковом: что известно о командире Сергее Короле

В Тернополе попрощались с командиром одной из рот 83-го батальона 105-й бригады 52-летним Сергеем Королем. Он погиб на Харьковщине недалеко от Купянска. Знакомые говорят, что Сергей был отличным командиром и заботился о том, чтобы сохранить жизни солдат. Он и погиб от пули снайпера, когда прикрывал вместе с побратимом отход своих солдат.

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Прикрывал отход солдат

Проститься с Сергеем Королем в Тернополе в церковь Успения Пресвятой Богородицы пришло несколько сотен жителей. Побратимы, родственники, знакомые, просто жители города, которые знали или слышали о таком командире с позывным "Махно".

Сергей Король погиб 24 февраля в Харьковской области под Купянском. Его настигла пуля вражеского снайпера, когда он выводил своих ребят и сам прикрывал их. "Махно" был из тех командиров, которые не отсиживаются где-то в штабе, а непосредственно воюют в окопах на передовой.

"Насколько я знаю, у них был бой, и их группу враг заблокировал. На помощь пришла другая рота, солдатам пришлось отступать. Он и еще Олег "Малыш" остались прикрывать отход. Оба погибли. Сергей был таким, если идти в атаку, то он первый кричал: "За мной, вперед!" и шел в бой. А если нужно было отходить, то он последний, кто уходил, он прикрывал спины своих ребят", – рассказывает о нем тернопольский волонтер Василий Романский.

Только один раз за год был дома

Сергей Король сразу после 8 класса поступил в военное училище, отслужил срочную службу.

"То, с какой гордостью он ходил в гвардейской форме, осталось в моей памяти на всю жизнь. Сергей Король – образец настоящего офицера, благодаря которому у нас и уважают военных и ЗСУ", – говорит его знакомый Богдан Каминский.

Через некоторое время Сергей Король уволился из армии, у него был свой небольшой бизнес.

Но в 2014 году, как только Россия напала на Украину, Король отправился на фронт.

"Он отправился добровольцем в батальон "Збруч", там сформировал свою роту, они одни из первых выдвинулись на фронт. Тогда мы с ним и познакомились. Он был человеком с большой буквы, прекрасным командиром. Побольше бы нам таких боевых командиров, тогда бы и хлопцам в окопах было бы легче", – говорит Романский.

"А 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение, он, наверное, один из первых прошел медкомиссию в ТЦК и был мобилизован. Он сформировал свою роту от А до Я. Обучил людей на собственном опыте. И уже в апреле 2022 года они выехали на фронт. За все это время он только один раз в декабре приезжал домой. Мы с ним сходили в баню, после этого он просто хотел отдохнуть", – вспоминает о нем его товарищ Александр Нюня.

"Люди ему верили"

Многие солдаты, которым пришлось воевать под командованием "Махно", говорят, что именно этот командир сохранил им жизнь и здоровье, что они шли за ним, а не наоборот.

"Если мне не изменяет память, то в их роте он и "Малыш" – первые 200-е. Были раненые, но погибших не было. Все удивлялись: как так? Они с апреля прошлого года воевали под Черниговом, потом Сумы. Позже присоединились к 83 бригаде под Харьковом. В других ротах солдаты завидовали, что во 2-й роте такой командир. Я, когда спрашивал его, что привезти, он отвечал, что у ребят дни рождения и ему нужно что-то, чтобы им дарить.

Перед тем как выйти на "нуль" он с каждым солдатом обязательно разговаривал. Сергей был хорошим психологом, если чувствовал, что у человека есть какие-то сомнения, то оставлял его. Солдат мог подвозить боеприпасы, еще-что-то делать, но на передовую он его пока не брал", – говорит Романский.

Об этом говорит и Игорь Федоров, которому пришлось воевать с Королем: "Люди ему верили и чувствовали себя спокойно с ним даже в критических ситуациях. "Махно" – командир, который всегда впереди, который действительно ценил жизни своих солдат".

По словам Нюня, Сергей постоянно занимался спортом, бегал, плавал, моржевал, занимался на турнике. С побратимами из батальона "Збруч" любил выехать на рыбалку. К сожалению, своей семьи и детей у Сергея не было.