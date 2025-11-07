Остался только корпус: оккупанты размародерили в Севастополе захваченный украинский корабль 'Константин Ольшанский'. Фото

Украинский большой десантный корабль "Константин Ольшанский", который после оккупации Крыма захватили россияне фактически превратился в пустой корпус после лет мародерства. Внутри заметны следы хищения приборов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", ссылаясь на собственные источники. В паблике отмечают, что россияне использовали корабль в качестве "донора", то есть брали его детали для ремонта других судов российского флота такого же типа.

Известно, что с борта исчезли герметичные двери, части иллюминаторов, крышки танкового отсека и аппарели.

Что известно о корабле "Константин Ольшанский"

"Константин Ольшанский" – украинский большой десантный корабль проекта 775. Судно предназначено для приема и транспортировки военной техники и десанта с берега или воды, их перевозки морем и высадки. Кроме того, корабль может доставлять гуманитарные грузы, минные заграждения или эвакуировать гражданских из опасных зон.

Его построили в 1985 году в Гданьске (Польша) для Черноморского флота СССР. С 1996 года судно перешло под контроль Военно-Морских Сил Украины. С тех пор корабль и его экипаж участвовали в военных учениях и гуманитарных миссиях. Так в 2011 году "Константин Ольшанский" эвакуировал из Ливии 193 человека, среди них 85 украинцев.

Во время незаконной аннексии Крыма в ночь на 6 марта 2014 года судно вместе с еще шестью украинскими кораблями заблокировали в озере Донузлав. После отказа части экипажа перейти на сторону оккупантов, россияне захватили его штурмом.

В марте 2020 года оккупанты переместили корабль в Инженерную бухту в Севастополе. Впоследствии его официально зачислили в состав Черноморского флота РФ.

Уже через три года начали проводить восстановительные работы, однако планы россиян нарушила ракета "Нептун", которой украинские военные атаковали корабль. В результате удара "Константин Ольшанский" и еще несколько кораблей были выведены из строя.

