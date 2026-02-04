Останавливали массированные кровотечения: полиция показала первые минуты после вражеского удара по Дружковке. Видео
Работники полиции показали первые минуты после российского удара по Дружковке в Донецкой области. Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и оказывали медицинскую помощь пострадавшим.
Кадры обнародовали в Telegram-канале Национальной полиции Украины. Служители закона работали в условиях чрезвычайной опасности.
"Полицейские-парамедики останавливали массированные кровотечения и на бронированных авто доставляли раненых в больницу", – говорится в сообщении.
Работу спасателей и медиков осложняли сильные морозы и угроза повторной атаки со стороны противника. В полиции отметили, что среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии, за жизнь которых сейчас борются врачи.
"Обычный рынок стал местом трагедии. Сегодня россияне убили здесь семь человек, еще 15 – ранили", – указано в сообщении.
Что предшествовало
Днем 4 февраля российская армия нанесла удары по Дружковке, целью оккупантов стал местный рынок, по которому они ударили кассетными снарядами. 7 человек погибли, еще 15 получили ранения.
Дополняется...