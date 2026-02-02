Оккупанты в Донецкой области сбросили авиабомбу на жилой дом, где находилась семья из 5 человек: есть погибшие. Фото

Ночью 2 февраля российские оккупанты нанесли удар по Алексеево-Дружковке, что в Донецкой области. Российская авиабомба попала в жилой дом, где находилась семья из пяти человек.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин. По его информации, в результате атаки погибли два человека, еще трое получили ранения.

Снаряд оккупантов попал непосредственно в жилой дом, в котором в момент удара находилась семья из пяти человек – супругов и троих детей. В результате взрыва погибли отец и сын. Мать, 16-летняя дочь и 11-летний сын получили ранения различной степени тяжести.

Отмечается, что в ноябре прошлого года семью эвакуировали в Одесскую область, однако в декабре семья самовольно вернулась в прифронтовую Алексеево-Дружковку.

"Призываю всех дончан, особенно родителей с детьми: эвакуируйтесь! Возьмите ответственность за свою жизнь в свои руки и не ждите, пока ее отберет очередной российский обстрел!" – отметил Филашкин.

Напомним, в Днепропетровской области под огонь РФ попали угледобывающее предприятие и автобус с шахтерами. В результате обстрела погибли 16 человек, еще столько же получили ранения различной степени тяжести.

Также OBOZ.UA сообщал, в ночь на 2 февраля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 172 средства воздушного нападения: одну баллистическую ракету и 171 беспилотник. Силы ПВО обезвредили 157 дронов.

