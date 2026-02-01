'Видели, что цель гражданская': новые детали удара РФ по автобусу с шахтерами

В воскресенье, 1 февраля, группа российских "Шахедов" на дистанционном онлайн-управлении через mesh-радиомодемы двигалась вдоль дороги на Днепропетровщине. Пилот первого дрона-камикадзе увидел внизу шахтерский автобус и решил его атаковать.

Об этом сообщил Сергей "Флеш" Бескрестнов, украинский специалист в сфере радиотехнологий и советник главы Минобороны. Он раскрыл детали трагических событий в Павлоградском районе, где россияне убили 16 человек и ранили еще более 10.

Враг сознательно атаковал гражданских

Первый "Шахед" ударил рядом с автобусом, его водитель под воздействием взрывной волны потерял управление и въехал в забор. После этого травмированные люди начали покидать транспортное средство, помогая друг другу.

Тогда оператор второго "Шахеда" увидел шахтеров и направил дрон прямо в мирных людей.

"Операторы с территории России 100% видели и распознавали цель как гражданскую, видели что это не военные и приняли сознательное решение об атаке. Это очередной факт терроризма. У меня нет слов", – написал "Флеш".

В ДТЭК отметили, что это был неспровоцированный террористический удар по чисто гражданскому объекту, которому не может быть никакого оправдания.

Эта атака стала самой большой одновременной потерей для ДТЭК с начала полномасштабного вторжения России и одним из самых темных дней в истории компании.

"Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и раненых. Всем семьям погибших и пострадавшим будет оказана помощь", – отметили в ДТЭК.

Что известно об атаке РФ по Терновке

На Днепропетровщине под огонь РФ попали угледобывающее предприятие и автобус с шахтерами. В результате обстрела погибли 16 человек, еще столько же получили ранения различной степени тяжести.

Эпицентром одной из атак стал рабочий автобус, перевозивший шахтеров с предприятия после смены.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 февраля российские войска атаковали Днепр. В результате попадания вражеского БпЛА в жилой дом вспыхнул пожар. Погибли два человека – мужчина и женщина. Супруги только недавно переехали в этот дом.

