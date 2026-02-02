Поврежденные пути и депо: враг бил по железнодорожной станции Конотоп, вспыхнули пожары. Фото

Страна-террорист не прекращает атаковать украинскую инфраструктуру. Как транспортную, так и энергетическую. В частности, второй день подряд враг целенаправленно бьет по гражданской железнодорожной инфраструктуре Сумщины.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, серия ударов беспилотниками по станции и локомотивному депо Конотоп продолжалась с вечера, 31 января. В результате атаки были повреждены пути, территория станции, ремонтный цех, административное здание депо. Также возникли пожары.

"К ликвидации последствий привлекали пожарный поезд. К счастью, работники находились в укрытиях. Это не случайные удары. Это системный террор против гражданской логистики, против людей, которые держат движение, связь и страну вместе. Несмотря на повреждения и задержки, железнодорожники продолжают работу", – говорится в сообщении чиновника.

Кулеба также напомнил, что 1 февраля российская армия снова убила гражданских. Враг атаковал автобус, который после смены вез шахтеров с предприятия в Днепропетровской области.

"Люди, которые просто работали и возвращались домой. Выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. На этой же неделе Россия сознательно ударила дроном по поезду "Укрзализныци". 4 человека погибли прямо в вагоне", – резюмировал свое сообщение Кулеба.

Что известно об атаке РФ по Терновке

На Днепропетровщине под огонь РФ попали угледобывающее предприятие и автобус с шахтерами. В результате обстрела погибли 16 человек, еще столько же получили ранения различной степени тяжести.

Эпицентром одной из атак стал рабочий автобус, перевозивший шахтеров с предприятия после смены.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 февраля российские войска атаковали Днепр. В результате попадания вражеского БпЛА в жилой дом вспыхнул пожар. Погибли два человека – мужчина и женщина. Супруги только недавно переехали в этот дом.

