Остановила механизированное наступление врага на полгода: Федоров показал уникальные кадры операции "Ашан". Видео

Украинские Силы обороны благодаря масштабной операции "Ашан" с использованием специально разработанных беспилотников смогли существенно ослабить наступательный потенциал российской армии. Уже после первого этапа спецоперации оккупанты были вынуждены отвести значительную часть своей техники от линии фронта, а их механизированное наступление фактически удалось остановить на полгода.

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Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров в соцсетях. Он опубликовал уникальные кадры операции "Ашан".

Операцию готовили по решению Ставки

По словам Федорова, операция стала примером того, как сочетание современных технологий, разведки и тщательного планирования позволяет Украине действовать асимметрично и наносить противнику значительные потери, системно ослабляя наступательный потенциал врага.

Он сообщил, что в прошлом году по инициативе президента Украины и решению Штаба Верховного Главнокомандующего были выделены дополнительные средства для подготовки спецоперации.

В рамках подготовки украинские силы накопили специально разработанные ударные беспилотники, собрали необходимые разведывательные данные и спланировали масштабный удар по российской военной технике вдали от линии боевого столкновения.

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Почти тысяча пораженных целей всего за три суток

В ходе первого этапа операции украинские военные всего за три суток поразили 949 вражеских целей на расстоянии более 50 км от линии боевого столкновения.

По словам Федорова, последствия этого удара были значительными.

"После операции противник отвёл значительную часть техники от линии фронта, а на восстановление потерь ему потребовались месяцы", – отметил министр.

Как отметил Федоров, именно эта операция позволила существенно ослабить механизированное наступление противника на полгода.

Второй этап был направлен против российской артиллерии

Несколько недель назад Силы обороны провели второй этап операции – "Арт.Ашан".

На этот раз главной целью стала российская артиллерия, которая, по словам Федорова, остается одной из самых серьезных угроз на поле боя.

Для выполнения этой задачи украинские специалисты специально разработали новый тип боеприпаса, предназначенный для поражения артиллерийских систем.

Силы обороны нанесли скоординированный удар по гаубицам оккупантов на Херсонском, Запорожском, Донецком и Старобельском направлениях. Уже в первые сутки активность российских войск по всей линии фронта снизилась на 30–81 %.

В результате второго этапа операции было поражено 231 цель, из которых 171 – полностью уничтожена.

Всего поражено 1180 российских целей

По словам Федорова, за два этапа операции "Ашан" украинские военные поразили в общей сложности 1180 целей российской армии.

Министр подчеркнул, что подобные спецоперации важны не только из-за количества уничтоженной техники.

"Каждая такая операция – это не только уничтоженная техника. Это сорванные планы врага, меньше возможностей для его наступления и больше шансов спасти жизни наших военных", – отметил он.

К проведению операции были привлечены несколько подразделений

Федоров отдельно поблагодарил военных, принимавших участие в проведении операции.

В частности, он отметил отдельный отряд специального назначения Lasar's Group Национальной гвардии Украины, 412-ю отдельную бригаду беспилотных систем NEMESIS, а также другие подразделения Сил обороны, которые обеспечили успешное проведение обоих этапов операции.

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