Оставил в Испании бизнес и встал на защиту Родины: на фронте погиб военнослужащий из Черкасской области. Фото

11 февраля на Донетчине оборвалась жизнь украинского защитника Виталия Похилы. Мужчина был родом из села Лукашовка Черкасской области. Он вернулся в Украину из Испании, где оставил свой бизнес, чтобы встать на защиту Родины.

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Виталий погиб, выполняя очередное боевое задание на передовой. Об этом в Facebook сообщил глава Монастырищенского городского совета Александр Тищенко.

"Для Виталия защита родной земли была принципиально важной задачей жизни. Благополучие, карьеру, молодость, мечты – он без колебаний положил на алтарь Отечества. Потому что в его сердце извечно жила и болела Украина!" – написал он.

Городской голова выразил соболезнования родителям павшего солдата – Валентине Гордеевне и Анатолию Владимировичу, и всем его родным и близким.

Ранее на странице 68-й отдельности егерской бригады им. Олексы Довбуша в Facebook рассказывали, что Виталий, встав на защиту Украины, взял позывной "Испанец".

В течение десяти лет мужчина работал в гипермаркете "Эпицентр", где был начальником одного из отделов. Однако однажды решил попробовать себя в новой сфере и в другой стране, поэтому переехал в Валенсию (Испания).

Целый год украинец учился парикмахерскому делу, после чего открыл свою маленькую парикмахерскую, а через год – большой барбершоп. Все мастера, которые в нем работали, тоже были из Украины. После возвращения Виталия домой салон продолжил работать, он только платил аренду.

Приехав в Украину, мужчина даже не побывал с родными, которых не видел больше семи лет, а сразу пошел в военкомат. В своем подразделении он стал гранатометчиком, а вместе с этим и парикмахером для побратимов.

После окончания войны герой мечтал наконец-то увидеться с родителями, сестрами и племянниками, отпраздновать вместе с ними победу над врагом. Воин также планировал вернуться в Валенсию и каждый год приезжать в Украину – на новый День Победы и День Независимости.

О дате и времени прощания с Виталием Наклонной обещают сообщить позже на странице Монастырищенского городского совета.

"Прошу встретить "живым коридором" кортеж с нашим Воином, который потерял жизнь в бою за Родину!" – добавил Тищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Украину погиб 27-летний Михаил Кознюк, до войны ставший настоящей знаменитостью в родном селе Буковец на Ивано-Франковщине. Там молодой парень занимался овцеводством и делился удивительными историями своего ремесла.

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