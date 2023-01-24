Освободите 'Леопардов' и помогите нам защитить свободу': Кличко назвал 5 причин, почему Украине нужны танки уже сейчас

Владимир Кличко обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом предоставить Украине танки Leopard, продемонстрировав таким образом, что он продолжает поддерживать нашу страну. Кличко назвал пять причин, почему Украине нужны танки уже сейчас.

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Об этом он сказал в своем видеообращении, обнародованном в Instagram. Кличко назвал дебаты вокруг "наступательного оружия" абсурдными и объяснил, как танки могут повлиять на ход войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Несколько причин, почему нам нужны танки Леопард уже сейчас:

- Украинские военные погибают каждый день из-за незащищенности и недостаточной вооруженности, вынуждены бороться с помощью частично устаревшего вооружения! Танки леопард означают не только лучшую огневую мощь, но и большую защищенность для наших военных, а значит, и лучший шанс на выживание.

- новые унизительные угрозы россии.

– Весной грозит новое наступление России, возможно, снова на Киев. Германия и другие страны должны не допустить повторения той же ошибки, которую они совершили год назад, когда оружие было поздно позволено и россия сумела захватить и уничтожить многие территории в начале войны.

– Украина защищает себя! Дебаты вокруг "наступательного оружия" абсурдны. Мы защищаем себя от русской армии, мы хотим вернуть свою территорию вспять, ничего больше! Любой, кто заявляет, что территория России может быть атакована танками Леопард играет в игру под названием "российская пропаганда". Единственная наша цель – освобождение нашей страны.

– Канцлер Шольц должен творить историю. Он уже сделал для Украины много, но отказ отправлять танки Леопард неправильный и опасный. Теперь канцлер должен продемонстрировать, что именно он творит историю и продолжает поддерживать Украину.

- Освободите леопардов! Не только Германия, но и многие другие страны также могут и хотят их доставлять. Если бы была большая объединенная коалиция с Леопардом, мы могли бы защищать себя от российских атак.

Помогите нам защитить свободу! Помогите нам уволить украинцев из российского террористического режима! Помогите нам быть свободными!", – призвал Кличко.