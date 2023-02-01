''Освобождение совсем скоро'': патриоты напомнили оккупантам, что Мелитополь и Токмак – это Украина. Фото

Во временно оккупированных городах Запорожской области продолжает работать движение сопротивления. Несмотря на угрозу для жизни патриоты распространяют в захваченных россиянами городах партизанскую символику.

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В этот раз патриоты напомнили оккупантам, что Мелитополь и Токмак – это Украина. Об этом в Telegram сообщает движение гражданского сопротивления "Жовта стрічка" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Активисты продолжают работать в захваченных городах несмотря на давление со стороны оккупационных властей. Партизаны расклеили листовки против насильственной паспортизации, а также напомнили российским террористам, что Мелитополь и Токмак – это Украина.

Также украинские патриоты предупредили врага, что населенные пункты скоро будут освобождены. В свою очередь украинцев призвали не получить так называемые "паспорта РФ" и стараться не коммуницировать с захватчиками.

"Мы не сдаемся, и продолжаем сопротивляться на всей временно оккупированной территории Украины. Паспорт России – нелегитимный", – отметили украинские патриоты.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе украинские патриоты устроили смелую акцию. Активисты маркируют здания символами сопротивления – желтой лентой и буквой Ї.

Ранее сообщалось, что активисты в оккупированном Крыму провели очередную смелую акцию сопротивления. Патриоты в Евпатории, Ялте и Феодосии напомнили оккупантам, что полуостров, несмотря ни на что, остается территорией Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты активно готовятся к обороне в Крыму. Подразделения армии РФ получили значительные повреждения мест базирования, поэтому пытаются отодвинуться как можно дальше от передовой.