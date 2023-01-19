Украинские патриоты напомнили оккупантам, что Мариуполь – это Украина. Фото

Во временно оккупированном Мариуполе украинские патриоты устроили смелую акцию. Активисты маркируют здания символами сопротивления – желтой лентой и буквой Ї.

Видео дня

Также патриоты активно работают в других временно оккупированных городах. Об этом говорится в Telegram-канале движения гражданского сопротивления "Жовта стрічка" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Активисты отмечают, что буква Ї и желтая лента стали настоящими символами сопротивления на оккупированной украинской земле.

"Число активистов постоянно растет. Геническ, Мелитополь, Донецк, Луганск, Севастополь, Симферополь, Скадовск, Бердянск, Днепрорудное, Энергодар и Ялта. Все наши города должны быть свободны", – отмечают активисты.

Напомним, российские военные преступники продолжают стирать с лица земли временно оккупированный Мариуполь. В центре города враг сносит один многоэтажный дом в день.

Ранее российский пропагандист Семен Пегов признал, что армия РФ намеренно превращает украинские города в руины. В частности, речь шла о Мариуполе, который оккупанты своими обстрелами буквально стерли с лица земли.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские оккупанты продолжают разрушать временно оккупированный Мариуполь. Наиболее катастрофичная ситуация на левом берегу.

– Помимо Мариуполя армия РФ стерла с лица земли немало других городов и сел Украины. Соледар и Бахмут на Донетчине за время активных боевых действий изменились до неузнаваемости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!