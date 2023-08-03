Юг под эхо из недалёкого прошлого...

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Сейчас много вопросов о том, что происходит в Запорожской области, какая там фаза, когда прорыв второй линии обороны и вообще, говорите, что хотите, а наступление "провалилось".

В данном контексте хочу вспомнить освобождение Херсона...

О наступлении СОУ в Херсонской области можно говорить, в полной мере после того, как наши подразделения стали форсировать Ингулец и закрепляться на его левом берегу. Фактически этот процесс начался в мае 2022 и справедливо именно эту точку отсчёта считать стартом освобождения правобережки.

Да, согласно официальной информации приказ о разработке плана по "деоккупации юга Украины" поступил от президента 10 июля, но сам процесс стартовал в мае, а вот его интенсификация состоялась как раз в июле, когда были нанесены первые удары по Антоновским мостам и Каховскому.

Итак, старт – май, интенсификация – июль, задействование основных сил – 29 августа, подготовка российского общественного мнения к неизбежному бегству из Херсона – октябрь, освобождение Херсона – 11 ноября.

Если кому-то удобно, можете разделить это всё на так называемые "фазы".

А теперь, просто наложите сценарий освобождения правобережной Херсонщины на те процессы, которые сейчас происходят в Запорожской области. Точно так же, как год назад, мы начинаем с разведки боем и продолжаем продвижением вглубь первой линии обороны. Затем... мосты.

Поступательно что-то случается с Крымским мостом, Чонгарскими мостами и это лишь прелюдия. Попутно, буднично и рутинно ежедневно горят склады с БК, ГСМ, подрывается МТО, нарушается снабжение передовых подразделений и их управление, проседает логистика.

Да, кто-то справедливо заметит, что Запорожская область, вместе с левобережной Херсонщиной, это куда большая площадь, да и группа войск там сконцентрирована в 6 раз большая. Но при этом, данная масса имеет те же проблемы, что и куда меньшая на провобережке.

А теперь спроецируем проблемы 25 тысячной группировки, хоть и задавленной, но компактно занимавшей плацдарм, на 150 тысячную, логистика которой, помимо всего прочего, растянута на сотни километров, а не на десятки. Колос проседает под своей массой.

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вполне реалистичные прогнозы, в которых будут последовательно фигурировать сентябрь, октябрь и ноябрь, но эта заметка не о том... она о критическом мышлении, хладнокровии и вере в СОУ.