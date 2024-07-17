От 17 до 25,5 тыс. грн.: в Минобороны сказали, когда начнут выписывать штрафы на несвоевременное обновление данных. Видео

Поскольку 16 июля в Украине истек двухмесячный срок, в течение которого военнообязанные должны были стать на военный учет или обновить военно-учетные данные, уже сегодня, 17 июля, за невыполнение этого начнут штрафовать. Однако это можно легко, в считанные минуты предотвратить, есть возможность обновить свои данные в приложении " Резерв+".

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По крайней мере, так считает спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин. Он уверяет, что информации об увеличении блокпостов для мобилизационных мероприятий у него нет, и добавляет, что "штрафы не будут выписываться или рассылаться автоматически".

Лазуткин напомнил, что соответствующие штрафы будут от 17 до 25,5 тысячи гривен, и добавил, что также будут отправляться повестки "Укрпочтой". Причем для того чтобы повестка считалась полученной, получателю уже не нужно ставить свою подпись.

"Об увеличении блокпостов и так далее – такой информации у нас пока нет", – заверил он.

В свою очередь, народный депутат Александр Федиенко утверждает обратное. По его информации, увеличения проверок также следует ожидать уже 17 июля. А вот по штрафам за необновление данных, то они, по мнению нардепа, начнут появляться только в сентябре.

Также Федиенко, в отличие от Лазуткина, признает, что приложение "Резерв+" "перегружено". Соответственно, утверждение спикера Минобороны относительно возможности избежать штрафа таким образом, не совсем соответствует действительности.

Также нардеп прогнозирует волну обжалований штрафов в судах, ведь "это дешевле штрафа".

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанным за необновленные данные грозят строгие штрафы – от 17 000 до 25 500 грн (вместо 510-850 грн, как это было раньше). Более подробно об этом мы писали здесь.

Добавим, что после 16 июля военнообязанным украинцам начнут вручать повестки не только в общественных местах, но и через "Укрпочту". Их будут отправлять на адреса места жительства и регистрации, что указано в реестрах.

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